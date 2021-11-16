Битва за свободу

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О том, как действующая власть подчинила себе общественную телерадиокомпанию

11 ноября фракция партии «Действие и солидарность» (ПДС) в большой спешке представила в парламент поправки в Кодекс об аудио-визуальных медиауслугах. Мы выступили с речью в связи с намерением ПДС отправить в отставку членов Совета по аудиовизуалу (СА), подчинить общественное телевидение «Молдова 1» и установить тотальную цензуру в Молдове. Ведь взяв под свой контроль СА, парламентское большинство в лице ПДС сможет потом запретить все неугодные им СМИ. Как это случилось в соседней Украине…

За что отставка, господа?

Сегодня мы стали свидетелями тотального бреда и необоснованных обвинений, предъявленных Совету по аудиовизуалу. Единственная причина всего этого спектакля – огромное желание, на грани клиники, подчинить себе этот автономный и независимый орган. Фактически вы имитировали слушания, проигнорировали мнение оппозиции и, что ещё хуже, мнение Евросоюза.

Напоминаю вам, что Совет по аудиовизуалу выполняет основную функцию по мониторингу и стимулированию свободы СМИ в Республике Молдова. В этом контексте предлагаю вам внимательно изучить международный отчёт организации «Репортёры без границ», которая измеряет «индекс свободы прессы» во всём мире. Так вот эта организация в 2019 году (в год премьерства Майи Санду) поставила Молдову на 91-е место по индексу свободы прессы. В 2020-м мы также на 91-м месте. А в 2021 году, всего после года работы госпожи Аллы Урсу-Анточ в должности директора СА, мы прогрессируем на два балла и поднимаемся на 89-е место! Венгрия – на 92-м месте, Болгария – на 112-м, Украина – на 97-м! Стоит ли напоминать, что Венгрия и Болгария – члены Евросоюза.

За это вы хотите отправить в отставку Совет по аудиовизуалу? Если да, то скажите прямо об этом и не юлите. Хочу напомнить, что вы не пользуетесь поддержкой ни одной медиа НПО или общественного объ-единения, которые поддержали бы эти бредовые обвинения, выдвинутые вами сегодня.

Прежде всего, надеюсь, вы видели публичное заявление, сделанное CIJ, CJI, API, в котором выражено недовольство последними поправками к Кодексу об аудиовизуальных медиауслугах, сигнализирующими о неминуемом риске подчинения медиапространства в Республике Молдова и компании Teleradio Moldova (TRM).

Хуже того, Европейский вещательный союз серьёзно обеспокоен предлагаемыми поправками к Кодексу об аудиовизуальных медиауслугах. Напоминаю, что генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Карран направил открытое письмо председателю парламентской комиссии Лилиане Николаес-ку-Онофрей, которое она утаила от парламента, не зачитав его.

В своём письме Ноэль Карран сообщает следующее: «Я пишу, чтобы выразить озабоченность Европейского вещательного союза в отношении законопроекта о внесении поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах (№ 174/2018), который, по нашему мнению, может привести к политическим последствиям. И в первую очередь – подчинению руководящих и контролирующих органов TRM и прямому вмешательству в его редакционную политику. Мы также обеспокоены исключительно коротким временем, предоставленным для публичного обсуждения этих важных изменений в правовой базе, и очевидным отсутствием надлежащих консультаций!»

В своём письме генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Карран сообщает следующее: «Я пишу, чтобы выразить озабоченность Европейского вещательного союза в отношении законопроекта о внесении поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах (№ 174/2018), который, по нашему мнению, может привести к политическим последствиям. И в первую очередь – подчинение руководящих и контролирующих органов TRM и прямое вмешательство в его редакционную политику.

Неадекватные обвинения

По сути, сегодня я не слышал никаких адекватных обвинений. Либо чушь, либо ложь. Скажите, пожалуйста, есть ли обвинения от Национального центра по борьбе с коррупцией, от Службы информации и безопасности о правонарушениях г-жи Урсу-Анточ, председателя Совета по аудиовизуалу? В чём вы её обвиняете? В растрате средств? Нет! Был украден хотя бы один лей из бюджета? Нет! Может быть, у неё обнаружилось незаконное обогащение? Тоже нет. А может, за лицензии брали взятки? Опять нет! Если у вас есть доказательства, представьте их здесь! Может, она продвигала родственников, двоюродных братьев, как вы в правительстве? Может, были закрыты какие-то телеканалы, особенно оппозиционные, как это было с NIT в 2012 году или с радиостанцией «Серебряный дождь»?

Вы говорили здесь о холдингах… В своей работе «Гражданское общество в Республике Молдова. Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» я насчитал 105 ТВ и порталов сети Сороса, которые обслуживают вас. Некоторые из них могу назвать – это PRO TV, TVR, TV8 и куча других – SIC.md, Agora.md, nordnews.md, newsmaker.md… и так далее. Теперь вы хотите подчинить ещё и телеканал «Молдова 1»!

Тут ваши депутаты задавали массу написанных кем-то вопросов. Но ни один из них не относится к компетенции Совета по аудиовизуалу. К примеру: «Почему Совет не борется с монополиями в СМИ?» А что, Совет по аудиовизуалу должен бороться с монополиями или всё-таки Совет по конкуренции?!

Почему вы не начали проверки СМИ, когда увидели нарушения? Вам же объяснили, что каждый раз Совет, если видел нарушение, тут же принимал меры – предупреждал, штрафовал и так далее.

Почему вы не навели порядок в компании Teleradio Moldova? Господа, читайте положения Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах! Совет по аудиовизуалу не может вмешиваться в дела Teleradio Moldova!

Почему вы не защищаете информационное пространство страны?

А вот здесь очень интересно. Вы что, ссылаетесь на закон Плахотнюка от 2017 года о борьбе с пропагандой? Г-жа Николаеску-Онофрей, с каких пор вы поддерживаете закон Плахотнюка, раскритикованный даже Европейским парламентом? Что вы качаете головой и усмехаетесь? Или, может, рассказать вам про $1 млн от Фонда Сороса на реформу образования, который вы распилили через ваши НПО?

Про фейки и ложь

Страстно желая отправить в отставку этот Совет по аудио-визуалу, вы доболтались до того, что на ТВ много фейков и лжи и что Совет не боролся с ними! Какие фальшивые новости, что вы имеете в виду? Или фальшивые новости те, которые не устраивают вас?

Впервые в истории у нас самый большой рост тарифа на газ – на 139%! Это фальшивая новость?

У нас самая высокая смертность от COVID-19. Фиксируется ежедневно по 51 умершему, вчера было 60. Может, это фейковые новости?!

У нас самая высокая инфляция за последние годы, 14% ожидается в 2022 году. И это говорит Национальный банк Молдовы. Это тоже ложь?

А тот факт, что 29 мая 2013 года вы голосовали за концессию аэропорта – это фальшивая новость? Скажите: да или нет?

А то, что 7 ноября 2014 года вы проголосовали за выделение $9,5 млрд банкам Шора, – тоже фейковая новость?

А не вы ли обещали всем пенсионерам минимальную пенсию в 2000 леев, а потом обманули? Это тоже ложь?

Скажу как есть: до 2018 года у нас было правительство воров, теперь – воров и идиотов!

(Выступление Б. Цырди на заседании парламента от 11 ноября).

Примечание редакции. Все члены Совета по аудиовизуалу были отправлены в отставку. Общественная компания Teleradio Moldova перешла под контроль парламента, то есть партии «Действие и солидарность».

Богдан Цырдя,

политолог