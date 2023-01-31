Битва поставщиков

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Кишинёв пугают отключениями воды

Анастасия Погодина, info@aif.md

В минувший четверг компания Premier Energy пригрозила столичному поставщику воды Apă-Canal Chişinău приостановить подачу электричества из-за накопившихся долгов. Некоторые объекты предприятия всё же были отключены, но пару часов спустя поставщик электроэнергии решил отсрочить наказание до 1 февраля в случае непогашения задолженности.

Дали понять

Противостояние центральной и кишинёвской властей длится уже достаточно долго. Последние несколько месяцев спор вёлся вокруг тарифа на воду и канализацию в муниципии. Руководство Apă-Canal Chişinău и мэрии неоднократно призывали Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысить стоимость данной услуги из-за существенного роста цен на газ и электроэнергию и выросшие траты. Регулятор какое-то время заявлял, что для повышения тарифа нет никаких оснований, но

11 января всё же принял решение увеличить стоимость услуги по водоснабжению и канализации в Кишинёве, но не до

23 леев, как запрашивал ACC, а до 15,3 лея.

И вот в минувший четверг в первой половине дня Premier Energy обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил о вынужденном прекращении поставки электроэнергии на ряд объектов, в том числе в административное здание Apă-Canal Chişinău, из-за накопившегося долга в 73,2 млн леев, из которых 44,7 млн – это просроченные выплаты. Premier Energy объяснил свой шаг тем, что отключение не позволит поставщику воды дальше накапливать долги, а электроэнергию предлагалось поставлять ровно в том объёме, который ACC в состоянии оплатить.

Зачем нужно было прибегать к такому давлению, если мы сообщали на всех уровнях, что ситуация может ухудшиться?

Давление на власть

Руководство муниципия Кишинёв, в чьём управлении находится предприятие, незамедлительно отреагировало на действия Premier Energy. В официальном сообщении мэрии приостановку подачи электричества на ряд объектов AСС назвали незаконной и классифицировали как давление на местные власти. Мэр Кишинёва Ион Чебан отметил, что до ноября 2022 года, когда началось значительное повышение цен на все услуги, особенно на электричество, у муниципалитета и Apă-Canal Chișinău не было никаких задолженностей.

– Цель правительства – оставить Кишинёв без воды, вернуть в столицу неприятный запах, обвинить во всём мэрию и обанкротить Apă-Canal Chişinău, – утверждает И. Чебан. – Любые действия мэрии по исправлению ситуации не были одобрены центральными властями в лице PAS, а советники фракции PAS в мунсовете обжаловали в прокуратуре решения мэрии, которые могли бы стать выходом из ситуации… За последние недели были отключены 8 важных для предприятия точек… Это стратегические и жизненно важные объекты для людей. Муниципалитет и предприятия всегда соблюдали свои обязательства. Зачем нужно было прибегать к такому давлению, если мы сообщали на всех уровнях, что ситуация может ухудшиться?

Небольшая отсрочка

В тот же день Premier Energy сообщил о переносе срока отключения объектов АСС от электричества с 26 января на 1 февраля, если не будут погашены задолженности. Своё решение поставщик электроэнергии изменил после заверения ответственных лиц мэрии, что будут изысканы способы выплатить долги.

С заявлением выступило и НАРЭ, отметив, что тариф, одобренный им в январе, покрывает все расходы поставщика воды. «В расчёт тарифа были включены расходы на потребление электроэнергии на общую сумму 208,8 млн леев, что позволяет оператору оплачивать ежемесячное потребление электроэнергии в размере 17,4 млн леев», – говорится в официальном сообщении НАРЭ.

А министр экономики Дмитрий Алайба считает, что во всём виноват мэр Чебан, который якобы устроил этот скандал с тарифами на воду, чтобы повысить уровень недовольства населения.