Биологи: Вымирание насекомых ежегодно приводит к смерти 400 тысяч человек

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Биологи из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана выяснили, что потеря опылителей привела к снижению урожая фруктов, овощей и орехов на 3-5%. По оценкам учёных, это привело к 427 тысячам избыточных смертей из-за сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, передает Газета.ru.

Растущее антропогенное давление на природные системы приводит к ежегодному сокращению численности насекомых на 1-2%, что ставит под угрозу снабжение людей здоровой пищей.

Исследователи смоделировали последствия гибели опылителей, используя данные из сети сотен экспериментальных ферм в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Результаты показали, что потери производства фруктов, овощей и орехов сильнее затронули страны со средним и высоким уровнем дохода, где уровень неинфекционных заболеваний выше. Больше всего пострадало здоровье людей в странах со средним уровнем дохода и большим населением — Китай, Индия, Индонезия и Россия.

Экономический ущерб оказался сильнее в странах с низким уровнем дохода: здесь потери от общей стоимости сельскохозяйственной продукции могут составить 10-30%.

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