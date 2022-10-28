Биологи нашли бактерию, которая вызывает ревматоидный артрит

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Учёные из Университета Колорадо обнаружили, что уникальные кишечные бактерии могут вызывать ревматоидный артрит у людей из группы риска. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Ранее команда авторов обнаружила, что по наличию особых антител в крови возможно идентифицировать людей, подверженных риску ревматоидного артрита за много лет до постановки диагноза. В новой работе учёные выяснили, что это не аутоиммунные антитела, а антитела к бактерии, живущей в кишечнике, передаёт gazeta.ru.

Чтобы дополнительно проверить свои результаты, исследователи использовали мышей, склонных к этому заболеванию. Им подсадили «ревматоидные» бактерии, в результате чего у животных также обнаружились маркеры ревматоидного артрита, то есть антитела к микробу.

Авторы выяснили, что иммунная система людей с ревматоидным артритом реагирует на эту бактерию, а иммунитет здоровых людей игнорирует её. Работа учёных может полностью перевернуть представления о развитии аутоиммунных заболеваний, а также оказать содействие в разработке лекарства, действующего не на последствия ревматоидного артрита, а на его причину. Если уникальный вид бактерий действительно вызывает иммунный ответ, который приводит к ревматоидному артриту у людей из группы риска, это значит, что можно воздействовать на микробы с помощью лекарств, чтобы предотвратить болезнь.

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