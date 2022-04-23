Биолог рассказал, когда COVID-19 станет простудой

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В течение полутора лет коронавирус будет считаться лишь одним из числа вирусных возбудителей простуды. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков.

– COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет всё время ослабевать и превратится в один из возбудителей простудных сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Я думаю, что в течение года-полутора мы уже не будем говорить „COVID“. Это будет один из простудных возбудителей, — сказал Чумаков.

Учёный считает, пишет ura.news, что коронавирус уже не будет существенно влиять на жизнь людей.

– Я думаю, что коронавирус с новой силой не вернётся. Его эволюция таким образом пошла, что сейчас он уже не очень болезнетворный, и этот процесс будет продолжаться. Следующие штаммы будут ещё мягче, — заявил специалист.

Он добавил, что в будущем не придётся сдавать тесты на коронавирус при симптомах простуды.

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