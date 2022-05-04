Биолог назвал условия для появления новых пандемий

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Вероятность возникновения инфекций, способных привести к пандемии, выше в Азии и Африке, поскольку на этих континентах контактируют больше разных цивилизаций.

Об этом рассказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов.

– Пандемия может прийти отовсюду, особенно там, где больше пересечение всяких сфер деятельности. Почему это приходит из Китая, Азии, Африки? Потому что там больше разных цивилизаций пересекаются. Вероятность мутационных событий там выше, — рассказал эксперт.

Учёный подчеркнул, что тяжёлым формам инфекций сложно спровоцировать пандемию, пишет ura.news.

– У каждого вируса есть свои плюсы и минусы. Какой-то быстрее распространяется, какой-то более тяжёлый. Но тяжёлый обычно быстро отмирает, потому что если достаточно быстро изолировать группу больных, то он не передаётся дальше, поскольку у такого вируса низкая вирулентность (способность провоцировать заболеваемость). Проблема коронавируса в том, что у него высокая вирулентность, — уточнил он.

Также биолог не исключил, что в будущем возможна пандемия с новым видом коронавируса.

– Такое вполне может быть, не исключено. Коронавирусы давно уже были. В предыдущие эпидемии тоже распространялись коронавирусы. Более того, он и у разных животных встречается, поэтому есть возможность за счёт этого появиться, — заключил он.

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