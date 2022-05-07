Биолог назвал главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Биолог назвал главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов заявил, что люди совершат ошибку, если закончат изучение коронавируса после того, как он станет менее опасным для человечества.

– Сейчас все бросились изучать коронавирус. Но потом они скажут: «Он ушёл, а что мы тут изучаем, выделяем бюджеты, давайте перебросим на другую область», — пояснил Глотов.

По его словам, пишет gazeta.ru, до того, как появился SARS-CoV-2, у учёных был шанс изучить другие коронавирусы. Но забрасывание исследований подобных вирусов приводит к тому, что человечеству приходится сталкиваться с ними заново.

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