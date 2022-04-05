Биолог назвал главное отличие «стелс-омикрона»

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Между «стелс-омикроном» и штаммом коронавируса «омикрон» нет особой разницы, однако у первого есть ключевое отличие. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

По словам биолога, «стелс-омикрон» более заразный, быстрее распространяется по сравнению с предыдущим вариантом «омикрона», однако по болезнетворности он примерно такой же.

– С точки зрения беспокойства — я бы не стал особо паниковать, потому что ничего это не изменяет. Просто один штамм меняется на другой, при этом не возрастает смертность, не возрастает количество серьёзных симптомов у людей, — сказал Чумаков.

Он добавил, пишет gazeta.ru, что «стелс-омикрон» успешно конкурирует с «омикроном» благодаря быстрому распространению.

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