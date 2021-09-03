Билеты на матч «Шериф» – «Шахтёр» поступят в продажу в конце недели

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Билеты на футбольный матч «Шериф» (Тирасполь) – «Шахтёр» (Донецк) в рамках Лиги чемпионов поступят в продажу в конце этой недели.

«Шериф» дебютирует в группах сильнейших межклубных соревнований мира. Так, 15 сентября в 19.45 чемпион Молдовы сыграет в Тирасполе против донецкого «Шахтёра».

Стоимость билетов на первый матч группового этапа варьируется от 10 до 100 долларов в зависимости от сектора на трибунах спорткомплекса «Шериф» в Тирасполе. Билеты поступят в продажу в конце этой недели, их можно будет приобрести на стадионе, в платежных терминалах или на сайте онлайн-продаж.

Федерация футбола Молдовы сообщила, что в соответствии с основными принципами медицинского протокола УЕФА, будут учитываться решения местных властей по количеству зрителей, которые будут иметь доступ на трибуны стадиона. При этом доступ будет осуществляться на основании билетов, которые будут содержать данные владельца, в том числе IDNP, а также при предъявлении удостоверяющего личность документа.

На протяжении всего матча зрителей просят соблюдать меры по предотвращению заражения COVID-19, в том числе носить защитную маску и поддерживать социальную дистанцию.

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