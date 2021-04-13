Бил всем, что попадалось под руку, а отправив в больницу, продолжил веселье: застолье закончилось госпитализацией

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В больницу попала 28-летняя тираспольчанка. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и гематомы головы, закрытые переломы малой берцовой кости и одного из пальцев на правой руке. Медики сообщили о пациентке в дежурную часть милиции.

Правоохранители выяснили: в ту ночь потерпевшая выпивала со своим сожителем и друзьями. В паре возник конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать женщину по различным частям тела сначала руками и ногами, а потом и всем, что попадалось под руку. Успокоившись, сам вызвал скорую помощь. Отправив потерпевшую в больницу, продолжил веселье.

За пьяную агрессию 31-летнему горожанину предстоит отвечать перед законом. По факту причинения телесных повреждений проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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