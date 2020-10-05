Бил автомобили: мужчину “под кайфом” запечатлели в столице (ВИДЕО)

Бил автомобили: мужчину “под кайфом” запечатлели в столице (ВИДЕО)

Инцидент произошёл прошлой ночью на улице Вадул-луй-Водэ в секторе Чеканы.

Очевидцы сняли на видео молодого человека, которой под воздействием наркотических веществ повредил несколько автомобилей. Он подходил к машинам прямо на проезжей части и бил по ним кулаками и ногами, пишет protv.md.

Несколько проезжавших мимо водителей вышли из автомобилей и повалили дебошира на землю. Тот попытался оказать сопротивление, однако в итоге успокоился.

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