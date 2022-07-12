Безвузовый режим

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Что будет с высшим образованием и наукой в Республике Молдова

Любовь Чегаровская,

info@aif.md

Объявленная Министерством образования и науки реформа вузов вызвала массовые недовольства как преподавательского состава и студенчества поглощаемых высших учебных заведений, так и многих политиков, представителей местных органов власти, экспертов, политологов, гражданского общества.

Реформа – да! Поглощение – нет!

Большинство из пяти исчезающих как самостоятельные единицы вузов (Государственный университет физической культуры и спорта, Государственный аграрный университет, Тираспольский государственный университет, Тараклийский госуниверситет им. Григория Чамблака и Академия государственного управления) направили в адрес образовательного ведомства обращения с требованием отказаться от реорганизации через слияние.

Профсоюз Аграрного университета сначала подготовил петицию, под которой подписались около 450 человек, а 7 июля организовал акцию протеста у Дома правительства. К ним присоединились и сотрудники Тираспольского и Тараклийского госуниверситетов. Участники митинга требовали сохранить реорганизуемые вузы, в особенности Аграрный университет, в стране, где сельское хозяйство – стратегическая отрасль. Манифестанты держали в руках плакаты «Руки прочь от Аграрного университета!», «Сегодня продаёте Аграрный, завтра – всю страну!», «Реформа – да! Поглощение – нет!», «Сохраните Аграрный для страны!» и другие.

По словам участника акции протеста, преподавателя географии Тираспольского госуниверситета доцента Виталия Мамота, их вуз выступает за проведение реформы в университетах, но она должна быть продуманной, хорошо просчитанной.

– Необходимо выяснить, какие вузы высокодоходные, чтобы перенять их опыт, а не автоматически присоединять к ним малодоходные, – сказал В. Мамот. – Мы – один из вузов, 30 лет назад эвакуированных в Кишинёв во время приднестровской войны. Факультет географии нашего университета – единственный на всю страну. Я считаю, что шесть лет подряд планомерно всё делалось для того, чтобы на наш факультет ежегодно набиралось не более 3 – 5 студентов. В один год вообще не было набора.

Педагога также волнует судьба как преподавательского состава поглощаемых вузов, так и обслуживающего персонала – уборщиц, охранников, водителей и прочих. По его мнению, если у педагогов ещё есть шанс трудоустроиться, то для техперсонала вряд ли найдутся вакантные места.

Страна, которая хочет стать европейской и уже имеет такое обещание, не может войти в Европу без национальной исследовательской системы, без Академии наук, без личностей, научных школ, а эта реформа уничтожит и те школы, что у нас есть.

Волна критики

С каждым днём всё больше и больше экспертов и специалистов высказываются против продвигаемой действующей властью реформы высшего образования. На намерение ликвидировать путём слияния Тараклийский госуниверситет отреагировал президент Болгарии Румен Радов. Он отметил важность полноценной образовательной деятельности Государственного университета им. Григория Чамблака в Тараклии, основанного по инициативе глав государств Молдовы и Болгарии в знак дружбы между двумя народами и в качестве центра устойчивого развития региона для изучения, сохранения и увековечения болгарских ценностей в Молдове. 6 июля было проведено экстренное заседание болгарской общины в РМ, на котором участники единогласно высказались против намерения Минобразования ликвидировать Тараклийский госуниверситет путём слияния с педуниверситетом им. И. Крянгэ. Они обратились к президентам Молдовы и Болгарии с призывом вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить единственный болгарский вуз в РМ. Также участники собрания попросили молдавские власти учесть их мнение как национального меньшинства, в противном случае они оставляют за собой право отстаивать всеми законными способами этот вуз.

Против инициативы Минобразования выступили и Академия наук Молдовы, и Академия наук Румынии. Последняя направила молдавским властям письмо с просьбой остановить намечаемую реформу системы высшего образования и науки, инициируемую Минобразования РМ. «С обеспокоенностью отметили инициативу Министерства образования и науки Республики Молдова от 27 июня 2022 года относительно так называемой реформы высшего образования и исследований, которые бы ассимилировали и объединили бывшие институты Академии наук Молдовы с институтами университетов. В связи с этим мы полностью согласны с протестом Академии наук Молдовы против этого документа и подтверждаем мысль о том, что возможные решения о слиянии, передаче, поглощении должны основываться на объективной и прозрачной оценке (с чёткими критериями и показателями ), на убедительной аргументации и после обсуждений как в целевых группах, так и на уровне всего научного сообщества… В Румынии научные исследования и интеллектуальное творчество осуществляются в нескольких учреждениях (в Академии Румынии, университетах и в Министерстве науки), которые очень хорошо сотрудничают друг с другом и находятся в лояльной конкуренции. Иначе невозможно стимулировать научные исследования», – говорится в официальном обращении румынской академии.

Спор вокруг имущества

Экс-министр образования, экс-советник президента по вопросам образования, культуры и науки Корнелиу Попович считает, что университеты и научно-исследовательские институты захватываются насильственно, непрозрачно, без учёта общественного мнения и сотрудников учреждений. «Мы наблюдаем рейдерскую атаку Made in Moldova. Намерение ликвидировать пять университетов, включая те, что имеют символическое значение для Республики Молдова, и 18 научно-исследовательских институтов является насильственным захватом миллиардного имущества: жирных бюджетов, зданий, земли, контрактов, проектов и т. д. Эта атака уходит своими корнями в 2017 год, когда мошенники у власти внесли поправки в Кодекс о науке и образовании, другие нормативные акты, распустили Академию наук Молдовы и взяли под свой контроль всё наследие этого важного

научного форума. Сегодня мы наблюдаем завершение плана стратегических движений и осмысленных действий с целью достижения «идеального ограбления», плана с явными составляющими рейдерской атаки Made in Moldova», – написал экс-министр образования на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь председатель постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дан Перчун, комментируя мнения о насильственном захвате миллиардного имущества, заверил, что ничего подобного не произойдёт.

– В публичном пространстве распространяют несколько линий атак, в том числе касающейся наследия – «что будет с активами этих университетов?». Отвечаю: они перейдут в достояние университетов, которые их поглотят. В принципе имущество просто перейдёт в управление другому юридическому лицу – и всё, – утверждает депутат парламентской фракции PAS.

Министр образования и науки Анатолий Топалэ в качестве реакции на массовую критику объявленной его ведомством реформы на пресс-конференции попытался ещё раз убедить всех, что инициируемый ими процесс реорганизации вузов не означает их ликвидацию. Он заверил, что все студенты и преподаватели продолжат работу в более сильном и оснащённом вузе.

– Важно, что все преподаватели сохранят свои рабочие места, также будет сохранено имущество и передано руководству вузов, которые поглотят реорганизуемые высшие учебные заведения, – говорил А. Топалэ. – Мы все ещё находимся в процессе общественных консультаций и утверждения. Самое главное, что эта реформа направлена на создание лучших условий для преподавателей, в том числе в Аграрном университете Молдовы, и на благо студентов, так как повысится качество преподавания, будут высокоэффективные лаборатории и будет диплом, который позволит им легче найти работу и получать достойную заработную плату. Я верю в эту реформу, она пойдёт только на пользу вузам Республики Молдова.

Обстановка вокруг реформы системы высшего образования накалилась до предела. К министру образования уже обращаются с требованием подать в отставку, так как действующая власть скомпрометировала идею крайне необходимой и архиважной реформы в области высшего образования непродуманной инициативой. Никто не отрицает, что система высшего образования в Молдове нуждается в реформировании, но её следует хорошо продумать, а не просто закрывать вузы, мотивируя отсутствием студентов и финансов.

В тему

Неверный шаг в Европу

Михай Чимпой, академик:

– Это чудовищный проект. Он более чем примитивный и возвращает нас в неандертальский период, в каменный век. Я бы сказал, что это первый неверный шаг, который PAS делает на пути в Европу… Страна, которая хочет стать европейской и уже имеет такое обещание, не может войти в Европу без национальной исследовательской системы, без Академии наук, без личностей, научных школ, а эта реформа уничтожит и те школы, что у нас есть.

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Ни слова – о качестве образования

Неуклюжая, даже, прямо сказать, бездарная попытка начать реформу высшего образования, предпринятая правительством, вызвала волну общественного возмущения, сводящуюся к протестам против закрытия того или иного вуза, в том числе путём слияния нескольких высших учебных заведений. Начался процесс подготовки коллективных петиций, в каждой из которых авторы выступают против ликвидации (слияния с другим) своего вуза, обосновывая это его историей, профилем, значением и т. д. К бою привлекаются самые авторитетные фигуры, начиная с первого президента страны. Но во всей этой, если можно так сказать, дискуссии, я пока не увидел ни одного слова по проблеме качества нашего образования. Даже министр образования по этой части отделался парой ничего не значащих фраз с обещанием лучшего финансирования новых вузов. А ведь это не просто проблема – это уже трагедия.

Наиболее ясно ситуация с этим станет видна, если посмотреть на рейтинг наших вузов в мировой табели о рангах. Крупнейшая система Ranking WEB of Universities включает базу данных по 31 000 вузов из 200 стран и оценивает их по комплексу показателей: кадровый потенциал, техническая оснащённость, популярность среди работодателей, уровень научных исследований и пр.

В этой системе в последнем выпуске на 2022 год лучший наш вуз – Молдавский госуниверситет – занимает 3612-е место. Затем следует Технический университет – 3762-е место. Все остальные – далеко после шеститысячного места. Например, ASEM занимает 7855-е место, Аграрный университет – 13 800-е, а Академия государственного управления – аж на 18 451-м месте.

Далеко впереди самого лучшего нашего университета находятся 26 вузов Румынии, 9 Украины, 5 Болгарии, 2 Белоруссии, 2 Латвии, 7 Литвы, 5 Эстонии. Я уж не говорю о вузах Чехии, Венгрии, Германии, Франции, Италии и прочих стран Европы. Впереди нашего лучшего университета расположено

137 африканских вузов. Вот о чём надо не просто думать, а над этим реально работать. А пока каждый кулик хочет сохранить своё болото, а правительство не может предложить никакой реальной стратегии развития, кроме перетасовывания потрёпанной колоды карт.

Александр Муравский,

экс-вице-премьер-министр РМ