“Безумный шаг в отношении наших восточных партнёров”: Додон призывает власть срочно отозвать свою поддержку санкциям в отношении России и Беларуси

Ряд стран Запада, в частности ЕС и “Большой семёрки”, хотят оставить Россию без преференций от членства во Всемирной торговой организации. Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Кроме стран G7 и ЕС, к декларации о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле и приостановить процесс вступления Беларуси в эту организацию присоединились Албания, Исландия, Австралия, Южная Корея, Молдова, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония и Норвегия. Игорь Додон назвал это решение руководства РМ “безумным шагом в отношении наших восточных партнёров”.

Побоялись открыто присоединиться к западным антироссийским санкциям, и теперь использовали “прикрытую” флагом ВТО возможность насолить России и Беларуси как бы по-тихому.

Хочу обратиться к представителям нынешней власти – по-тихому у вас не получится. Наши восточные партнёры обращают внимание на каждое недружественное действие. И не просто обращают внимание, но и быстро реагируют.

Напоминаю, что, согласно Основному закону, Республика Молдова – нейтральная страна. Нейтралитет – это не только внеблоковый статус, но и невмешательство в политические, военные и иные конфликты третьих стран. Своим действом вы подрываете нейтралитет Молдовы и даёте повод остальным государствам усомниться в этом статусе, а значит превращаете РМ в инструмент давления одних стран на другие. Хотят ли наши граждане, чтобы их использовали для этого, хотят ли они быть разменной монетой в геополитических разборках сильных мира сего? Ответ однозначен – нет.

Подписавшись под данным заявлением, вы ставите под угрозу действие режима свободной торговли с Россией и Беларусью – с нашими традиционными торговыми партнёрами. Вы лишите наших производителей, экспортёров и импортёров возможности свободно торговать с российскими и белорусскими партнёрами, поскольку следует ожидать ответных действий России и Беларуси о прекращении использования режима свободной торговли в отношениях с Республикой Молдова. Можно забыть и о надеждах на привлечение инвесторов из этих стран и о многих важных формах взаимодействия и сотрудничества.

Заинтересован ли в этом народ Молдовы? Ответ очевиден – нет.

Призываю правительство Молдовы срочно отозвать свою поддержку санкциям в отношении России и Беларуси, – подчеркнул председатель Молдавско-Российского делового союза.