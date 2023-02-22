Безработные в Молдове получат ваучеры на профессиональное обучение

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Безработные смогут посещать курсы профессионального обучения на основе ваучеров. Соответствующее решение было утверждено исполнительной властью.

Новый порядок упрощает процесс проведения курсов профессионального обучения безработных и предусматривает, что люди сами смогут выбирать учебное заведение, в котором они будут проходить эти курсы. Для их оплаты Национальное агентство занятости населения (НАЗН) выдаст безработным именной ваучер, передаёт moldpres.md.

С этой целью будет разработана онлайн-платформа «Ваучер на профессиональное обучение», которая будет представлять собой дополнительный модуль к платформе www.angajat.md, управляемой НАЗН. Через эту платформу будут зарегистрированы поставщики услуг профессионального обучения, ваучеры на профессиональное обучение будут выдаваться в электронном формате, а принятие ваучеров поставщиками будет подтверждаться.

Ваучеры можно будет использовать в течение 7 дней после их выдачи. За это время бенефициары выберут учебное заведение из списка, опубликованного на платформе «Ваучер на профессиональное обучение», и зарегистрируются на курсы. По истечении 7 дней ваучер уже нельзя будет использовать, а получить повторный безработный сможет только через 12 месяцев.

Безработные могут пройти один курс профессионального обучения бесплатно в течение 24 месяцев подряд, а во время курсов они будут получать ежемесячную стипендию в размере 35% от среднемесячной заработной платы в экономике за предыдущий год.

В 2022 году 1 062 безработных, из них 744 женщины, прошли курсы повышения квалификации и переподготовки, предоставленные Национальным агентством занятости населения.

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