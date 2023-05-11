Безработные смогут пройти курс профподготовки на будущем рабочем месте

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О такой возможности сообщили в Национальном агентстве занятости населения (НАЗН).

Во время стажировки кандидаты будут получать необлагаемую налогом ежемесячную стипендию в размере 35% (3 685,19 лея) от среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год, которая будет назначаться пропорционально посещаемости курса. При этом работодатель, который будет проводить обучение по месту работы, по заявлению, поданному в письменной форме в территориальное подразделение занятости населения, получит на весь срок обучения субсидию в размере 30% от среднемесячной зарплаты по экономике за предыдущий год, пишет moldpres.md.

За дополнительной информацией об обучении на рабочем месте желающие могут обратиться в колл-центр НАЗН по тел.: 0 8000 1000 или в ближайшее подразделение агентства (https://anofm.md/ro/subdiviziuni).

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