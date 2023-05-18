Безработные могут воспользоваться ваучерами на профессиональное обучение

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На основе ваучера можно пройти курсы повышения квалификации, переподготовки, переквалификации или специализации с целью дальнейшей интеграции в сферу труда.

Национальное агентство занятости населения (НАЗН) покроет расходы, связанные с профессиональной подготовкой. При этом безработные могут получать необлагаемую налогом ежемесячную стипендию в размере 35% от среднемесячной заработной платы по экономике за предыдущий год, которая назначается пропорционально посещаемости курсов профподготовки.

Чтобы воспользоваться этими мерами, безработные могут обратиться в территориальное подразделение занятости населения. Ваучеры можно использовать в течение 7 дней после их выдачи. Кандидаты сами выбирают учебное заведение, в котором будут проходить курсы.

Безработные могут выбрать курсы профессионального обучения, стоимость которых превышает номинальную стоимость ваучера, доплатив разницу за свой счёт. Во время обучения граждане остаются на учёте со статусом безработного. Бесплатно можно пройти один курс профессионального обучения в течение 24 месяцев, пишет moldpres.md.

Для получения дополнительной информации о прохождении курса профессионального обучения желающие могут позвонить в колл-центр НАЗН по тел.: 0 8000 1000 или обратиться в ближайшее подразделение агентства: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

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