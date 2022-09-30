Безработные граждане получат ваучеры на профессиональное обучение

Безработные граждане получат ваучеры на профессиональное обучение

Проект о внесении изменений в Закон о содействии занятости и страховании от безработицы был принят сегодня парламентом во втором чтении.

Ваучеры выдаёт Национальное агентство занятости. Таким образом, безработные смогут выбрать провайдера профессионального обучения из списка аккредитованных: государственных или частных поставщиков услуг.

Ежегодно до 31 декабря Министерство труда и социальной защиты будет публиковать на своём сайте список авторизованных поставщиков курсов профессиональной подготовки, пишет moldpres.md.

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