Безосновательные обвинения группы евродепутатов вызвали недоумение ПСРМ

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Партия социалистов Республики Молдова выражает недоумение в связи с абсолютно необоснованными обвинениями со стороны группы депутатов Европарламента. Об этом говорится в официальном заявлении формирования.

– Мы склонны считать, что ошибочное заявление сделано европейскими парламентариями из-за отсутствия документов. Предполагаем, что они были просто дезинформированы определенными политическими силами в Кишиневе. В то же время мы открыты для прямого общения с официальными представителями ЕС, для того чтобы проинформировать их из первоисточников, мы призываем их попытаться получить документы о ситуации в государственных учреждениях, – говорится в документе.

В этом контексте социалисты решили выступить с некоторыми пояснениями, чтобы пролить свет на данную тему как для общественного мнения в стране, так и для иностранных законодателей.

– Из заявления группы депутатов не очень понятно, что они имеют в виду, когда говорят о «недавних избирательных изменениях, принятых ПСРМ». Подчеркнем, что в этом году Парламент Республики Молдова не вносил изменения в Избирательный кодекс, с тем чтобы их можно было применить во время ноябрьских выборов Президента РМ. В августе только в первом чтении был принят проект технических поправок в Избирательный кодекс, предложенных Центральной избирательной комиссией. Принятие этих поправок еще не завершено, и ПСРМ учитывает недавние рекомендации Венецианской комиссии не вносить изменения в избирательное законодательство накануне президентских выборов. Из заявления депутатов Европарламента мы поняли, что они недовольны той частью избирательного законодательства, которая касается финансирования кандидатов. При этом подчеркнем, что положения, связанные с сокращением финансирования кандидатов, были изменены летом 2019 года совместно с депутатами от ПДС и ППДА. Более того, снижение потолка пожертвований в адрес одного конкурента на выборах до 12 среднемесячных зарплат по экономике в текущем году было предложено депутатом ПДС Серджиу Литвиненко. Мы также подчеркиваем, что в законодательстве четко прописано, что ни один конкурент на выборах не может получать деньги из государственного бюджета, кроме как в форме ссуды. В этих условиях партии, которые финансируются государством, не могут перечислять средства в избирательный фонд кандидата, – отмечают социалисты.

ПСРМ призывает всех лиц, заинтересованных в избирательном процессе в Республике Молдова, внимательно следить за тем, что происходит в нашей стране, и пользоваться документами, чтобы избежать подобных недоразумений.

– В то же время мы призываем конкурентов на выборах уважать как правовые нормы, так и правила справедливой и цивилизованной борьбы, – заключается в заявлении партии.

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