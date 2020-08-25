Безопасный учебный процесс – приоритет для правительства

Заседание Национального совета по защите прав ребенка состоялось сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Иона Кику. Приоритетным в повестке был вопрос обеспечения права ребенка на образование в контексте пандемии, вызванной COVID-19.

– Новый учебный год начнется через несколько дней. Мы, участники этого форума, а также родители всех детей обеспокоены тем, как будет организован дальнейший учебный процесс. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение о возобновлении обучения с 1 сентября с соблюдением четких санитарных инструкций. К сожалению, эпидемиологическая ситуация нестабильна, поэтому нам предстоит пережить довольно сложный период, – сказал Ион Кику в начале заседания.

По просьбе премьер-министра представители уполномоченных министерств представили комплекс мер, принятых для начала нового 2020/21 учебного года в безопасных условиях для всех уровней образования. Министр здравоохранения, социальной защиты и труда Виорика Думбрэвяну отметила, что около 95% учебных заведений уже оснащены термометрами и дезинфицирующими средствами. Остальные получат необходимое в ближайшие дни. В то же время прошли тренинги для персонала, который будет проводить ежедневный триаж учеников и преподавателей. Речь идет об учреждениях, которые сталкиваются с кризисом медицинского персонала или его нехваткой.

Повышенное внимание уделяется процессу цифровой грамотности учителей. Около 72% всех педагогов Республики Молдова прошли онлайн-курсы. В то же время в этом учебном году будет запущен электронный каталог – пилотный проект, который будет реализован в 171 учебном заведении. Учителя будут нести ответственность за разработку индивидуального плана ученика, который обеспечит полное усвоение учебных материалов. В этих условиях будут сделаны исключения для увеличения допустимой нормы обучения (27 часов в неделю).

Еще одна тема повышенного внимания – этапы реализации Национальной программы по предупреждению и борьбе с преступностью среди уязвимых групп, особенно несовершеннолетних. Действия предусматривают оснащение образовательных учреждений системами безопасности, разработку механизмов оповещения о чрезвычайных ситуациях, совершенствование нормативной базы, координацию образовательных учреждений с правоохранительными органами, обеспечение создание антикриминальной инфраструктуры, нанесение дорожной разметки на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям и т.д.

Глава исполнительной власти обратился к специализированным центральным государственным органам с просьбой принять необходимые меры для выявления, оценки, оказания помощи и мониторинга детей из группы риска, чтобы предотвратить эскалацию феномена преступности среди несовершеннолетних, пишет moldpres.md.