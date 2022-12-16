Безопасный декор: специалисты дали рекомендации по выбору ёлочных игрушек и гирлянд

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Магазины по всей стране заманивают покупателей разнообразием декораций, гирлянд и других украшений, чтобы придать домам и дворам праздничный вид. Но ошибка в выборе декора может стать фатальной и превратить новогоднее волшебство в трагедию. Специалисты Национального центра по защите прав потребителей призывают соблюдать правила при покупке электрических украшения.

В преддверии зимних праздников Национальный центр по защите прав потребителей подготовил список рекомендаций для тех, кто собирается приобрести праздничные декорации. Дорогой товар – не значит качественный, утверждает глава центра Серджиу Лелик. Специалисты призывают граждан в первую очередь воздержаться от покупки стеклянных украшений во избежание возможных несчастных случаев, сообщает NTV Moldova.

– Когда мы говорим об этих стеклянных шарах, их опасность заключается в том, что когда их повреждают или разбивают, они представляют риски для детей, осколки стекла могут нанести серьёзные травмы. Для детей младше трёх лет подобные игрушки запрещены, производители обязаны указывать на этикетке эти рекомендации или предупреждения, – сказал глава Национального центра по защите прав потребителей.

Не менее тщательно нужно выбирать ёлку. Дерево не должно содержать элементы, которые легко отделить, а место, где оно будет установлено, должно быть безопасным.

Специалисты по защите прав потребителей призывают не покупать спреи, имитирующие снег, потому что они токсичны. Если они всё же были приобретены, рекомендуется использовать такие аэрозоли только на открытом пространстве.

Что касается гирлянд, то к ним должна прилагаться инструкция, в которой будет указано, где их можно использовать – в помещении или на улице. Те, что предназначены для помещений, должны иметь защищённую от воздействия влаги вилку или постоянное соединение с распределительной коробкой.

– Ни в коем случае лампочки не подсоединяйте вплотную к источнику. Если они соединены таким образом, они будут перегреваться, и наверняка случится удар током или возгорание, почему нет. Не покупайте продукцию, которую нужно собирать, гирлянда должна быть целой, неповреждённой, если подключена к источнику. Не забудьте, что ребёнок может иметь прямой доступ, а все мы знаем, что дети очень любопытны, – подчеркнул эксперт.

В последние годы всё реже стала использоваться мишура, однако продавцы предлагают для украшения елей и её. Серджиу Лелик предупреждает, что развешивать мишуру рядом с гирляндами рискованно.

– Будьте очень осторожны с ними, не размещайте рядом с гирляндами, это слабое место, благоприятное для возгорания. Давайте будем осторожны, когда выбираем. Более простой продукт может быть намного лучше. Предлагая ребёнку красивое, блестящее изделие, помните, что оно надевается на шею, а это может нанести вред. Будьте внимательны, так как вещь, способная вызвать улыбки на наших лицах, может привести и к другим последствиям, – порекомендовал Серджиу Лелик.

По словам главы Национального центра защиты прав потребителей, помещения, в которых устанавливаются искусственные ели, необходимо ежедневно и хорошо проветривать.

– В последнее время, к сожалению, регистрируем продукцию, в том числе игрушки, содержащие фталат, фтор, бром, свинец, тяжёлые металлы, воздействующие на органы дыхания. В том числе, они влияют на репродуктивную систему у детей, вызывают раздражение кожи, аллергию и другие последствия, – сказал он.

Как утверждают специалисты, продавцы обязаны продемонстрировать потребителям по запросу способы использования продаваемой продукции. Потребитель вправе потребовать от продавца показать документ о соответствии. Отказ в его предоставлении влечёт за собой санкции.

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