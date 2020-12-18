Безопасные поездки: пересекающие границу граждане получат медицинские комплекты

0

Десять тысяч комплектов для индивидуальной защиты будут розданы в течение сегодняшнего дня лицам, пересекающим границу Республики Молдова, в наиболее востребованных пунктах пропуска.

Дорожный комплект содержит две маски индивидуальной защиты, дезинфицирующий раствор, антибактериальные салфетки и буклеты с информацией о санитарных правилах, передаёт ipn.md.

Помимо того, что мы поддерживаем безопасные поездки, мы хотим внести свой вклад в осознание путешествующими важности соблюдения санитарных правил, – отмечается на странице Пограничной полиции в Facebook.

Акция проводится по инициативе ведомства при поддержке представительств МОМ и ООН в Молдове, совместно с офисом посольства Нидерландов в Кишинёве.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.