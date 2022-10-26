Безопасные каникулы: полиция проводит информационную кампанию для школьников

Безопасные каникулы: полиция проводит информационную кампанию для школьников

Акция проводится по всей стране и направлена ​​на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, травматизма, преступлений и пр.

Правоохранители выступили с рекомендациями для школьников в период осенних каникул. Их призывают не открывать дверь незнакомым людям, не передавать личные данные или фотографии тем, с кем они переписываются в Интернете, не говорить незнакомым людям, что они дома одни.

Также были представлены рекомендации для взрослых: уделять детям необходимое внимание, открыто говорить с ними о проблемах, научить детей знать полные имена родителей, номер телефона, а также домашний адрес.

В любых чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 112, пишет moldpres.md.

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