Безопасность на льду: ГИЧС запустил специальную кампанию (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) запустил кампанию по предотвращению случаев провала под лёд на водоёмах. Первые учения проводились сегодня на озере “Валя морилор” в Кишинёве, где спасатели смоделировали чрезвычайную ситуацию на льду с участием группы людей.



Так, согласно сценарию, два рыбака провалились под лёд, а сотрудники ГИЧС проводили операцию по их спасению. Специалисты показали, как правильно оказать помощь в подобной ситуации. Кроме того, спасатели призвали граждан быть внимательными и отказаться от рыбалки на льду. Сейчас его толщина на водоёмах страны не превышает 5 см, находиться на нём опасно.

Кроме этого, спасатели просят взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов и не разрешать им выходить на лёд. В чрезвычайных ситуациях следует звонить в службу 112.

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