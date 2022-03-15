Беженцы из Украины могут получить идентификационный номер в цифровом формате

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Граждане Украины, которые будут находиться на территории Республики Молдова длительный период времени, смогут воспользоваться госуслугами на основании идентификационного номера (IDNP), присвоенного при пересечении молдавской границы.

Данное цифровое решение интегрировано в платформу dopomoga.gov.md, передаёт moldpres.md.

Государственный идентификационный номер (IDNP) является основным показателем для идентификации физического лица на территории Республики Молдова.

Информацию об индивидуальном идентификационном номере можно получить онлайн на платформе dopomoga.gov.md в разделе «Получить IDNP». Нужно ввести персональные данные удостоверения личности беженца-гражданина Украины (заграничного паспорта, внутреннего удостоверения личности или свидетельства о рождении).

Информацию можно загрузить в формате PDF и предоставить в государственные органы для получения государственных услуг, трудоустройства, зачисления несовершеннолетних в детский сад или школу, открытия банковского счета, регистрации компании и т.д.

Государственный идентификационный номер действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании которого присвоен номер IDNP.

Информация об IDNP выдаётся на основании данных, предоставленных Агентством государственных услуг, что регистрируется при пересечении государственной границы РМ.

В случае невозможности получения IDNP через портал dopomoga.gov.md иностранным гражданам, временно находящимся на территории РМ, необходимо обратиться в один из многофункциональных центров Агентства государственных услуг или в Бюро по миграции и убежищу.

Платформа dopomoga.gov.md была запущена 1 марта 2022 года как единое окно доступа к информации о помощи, которой могут воспользоваться граждане Украины во время пребывания на территории Республики Молдова.

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