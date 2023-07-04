«Безгробное» царство

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Насколько необходим в Молдове крематорий

Наталья Устюгова, info@aif.md

Недавно правительство РМ одобрило проект строительства первого крематория. Документ был зарегистрирован в парламенте и вынесен на публичное обсуждение. Казалось бы, ничего особенного, хотя, согласно опросам, в обществе эта инициатива не получила широкого одобрения. Впрочем, по большому счёту, мнения расходятся.

Без этической стороны

В настоящее время все желающие воспользоваться услугой кремации обращаются в соседние страны. Но, по мнению власти, даже не это главное – строительство крематориев необходимо для повышения безопасности здоровья населения.

– В Молдове в каждой городской и местной общине зарегистрировано, как минимум, одно кладбище, на территории муниципия Кишинёв их насчитывается 11, а площадь, которую они занимают, составляет около 200 га, – уточнила министр окружающей среды Родика Иорданов. – Состояние кладбищ и некоторых секторов крупных территорий для захоронения, в зависимости от финансовых возможностей органов управления, варьирует от хорошего до заброшенного.

Разрешительные и эксплуатационные стандарты, технические, санитарные и экологические нормы для крематориев будут разрабатывать, обновлять и отслеживать их соблюдение два министерства – здравоохранения и окружающей среды. Администрации кладбищ и крематориев для людей получат право обустраивать и предоставлять заинтересованным лицам на основе договора специальные места для хранения урн с прахом умерших (колумбарии). Кстати, колумбарии давно есть не только в странах ЕС, но и в некоторых государствах бывшего СССР. Их обустройство – отдельная тема.

Естественно, кремация будет осуществляться только на основании свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт смерти, с разрешения органов полиции, выданного в соответствии с законом. Будет запрещена кремация неопознанных трупов и т.д. Проект подразумевает много технических нюансов, но, увы, этическую сторону вопроса законодательство не учитывает.

Если мы говорим о праве выбора, то люди при жизни должны быть уверены, что их желание быть похороненным будет исполнено. Вмешательство в вопросы духовности и веры очень болезненно, к нему нужно относиться очень вдумчиво.

Долгосрочный проект

Проект, предусматривающий строительство крематория в столице, был разработан ещё несколько лет назад. Муниципальные власти Кишинёва под эти цели выделили участок земли площадью восемь гектаров близ столичного кладбища Святого Лазаря. Однако на уровне парламента идея не прошла, а решение данного вопроса больше относится именно к законодательному органу.

– Во многих странах крематории есть давно. Мы не должны хвастаться тем, что у нас большие территории кладбищ, например, Святого Лазаря, – говорит муниципальный советник Кишинёва Григорий Беженару. – Люди тратят большие деньги, чтобы отвезти умершего родственника на кремацию в Одессу. Всё будет просчитано. И если это оправданный проект, значит он будет реализован. Предполагается, что курировать эту тему будет МП «Комбинат ритуальных услуг». Возможно привлечение инвесторов, государственно-частное партнёрство. Может, это будет проект, который возьмут на себя частные предприятия, но в любом случае они должны это делать на законных основаниях. Вариантов много, и не станем гадать, как это будет реализовано. В любом случае – это долгосрочный проект.

Предполагается, что кремация – дело выбора, при этом традиционный образ захоронения остаётся в силе. Есть вероятность, что в будущем многие люди перейдут на ритуал кремации. С этой точки зрения строительство данного объекта будет оправданным. Есть в Молдове и граждане других конфессий, где сжигание тел не противоречит религиозным убеждениям.

Разрушение традиций

Открыто против инициативы строительства крематория и сжигания тел выступили только представители Православной церкви, утверждая, что это идёт вразрез с учением православной веры.

– Тема крематориев для Молдовы очень смешная и, в некотором смысле, даже запоздалая. При вымирающем населении и при том, что нас останется скоро всего один миллион человек, для Кишинёва это кажется бессмысленным, глупым и к тому же дорогим, – высказал своё мнение клирик Свято-Георгиевской церкви Кишинёва протоиерей Виталий Шинкарь в комментарии для traditia.md. – Православные традиции допускают это в случае, когда захоронения в земле стоят космических денег. Мы же можем хоронить людей в земле, по-христиански – как семечко, для того чтобы оно прорастало в жизнь вечную. Поэтому кремация – это радость сумасшедших. В целом по Молдове у нас умирает 100 человек в день. Из них человек 20-25 – в Кишинёве. Кремировать захотят человек пять по всей стране, так что эта услуга вряд ли окажется востребованной. Это всё равно будет очень дорого.

Действительно, сами похороны при кремации едва ли станут дешевле. Экономия на кресте, частично – на месте, ведь за колумбарий всё равно надо платить. Гроб в любом случае надо покупать, хотя его придётся сжечь. От поминок наши люди тоже едва ли откажутся. По крайней мере, в ближайшем будущем. И ещё они привыкли поминать

своих близких на кладбище. Как быть с этим?

Комментарий

Должно быть право выбора

Инга Сибова, депутат парламента:

– У меня двоякое отношение к этому законопроекту. С одной стороны, это противоречит нашим христианским традициям, с другой, мы должны предоставить возможность воспользоваться этой услугой какой-то части населения. Человек имеет право выбора. Самый болезненный аспект – чтобы кремация не превратилась в обязательную процедуру. Чтобы в контексте глобальных событий не оказалось, что это специальная мера. Зная, как быстро меняется наше законодательство, мы ни от чего не застрахованы. Возможно, в какой-то момент не будут соблюдены права наших людей на традиционное христианское погребение. Думаю, мы ещё не готовы к такому шагу, ещё не доросли до того уровня, когда права человека соблюдаются в полной мере. Даже если сейчас в законопроект будет внесён пункт, что сожжение тела после смерти должно быть добровольным, нет гарантий, что через какое-то время этот пункт не отменят. Как поступят с нашими телами, будет решать парламентское большинство. Не важно, сейчас или в каком-то отдалённом будущем.

Для меня по-человечески важно, чтобы традиционная процедура захоронения со временем не была заменена другими понятиями. Или же людей просто бы не ставили перед фактом, что мест на кладбищах нет, либо они стоят баснословных денег и станут недоступными для большинства граждан. Хотя на самом деле на кладбищах, особенно городских, существуют определённые проблемы. Но если мы говорим о праве выбора, то люди при жизни должны быть уверены, что их желание быть похороненным будет исполнено. Вмешательство в вопросы духовности и веры очень болезненно, к нему нужно относиться вдумчиво.

В тему

Полвека окупаемости

Кроме аспектов духовного и морального характера, существует и экономическая сторона вопроса. Строительство крематория, безусловно, обойдётся в кругленькую сумму.

Основатель одного из ведущих частных бюро ритуальных услуг Николай Железогло сообщил, что несколько лет назад, когда шла речь о строительстве крематория, предполагалось, что под эти цели необходимо выделить 32 гектара земли и €2 млн. Согласно частному проекту бизнесмена, достаточно несколько соток земли и €700 тыс. Когда такая большая разница в расчётах, невольно возникают подозрения. Либо кто-то слишком расточителен в использовании бюджетных средств, либо ещё что-то.

– Заявку на строительство крематория я подал ещё в прошлом году, – рассказывает Н. Железогло. – Тогда мне сказали, что нет нормативной базы, но сейчас она в стадии подготовки. Не знаю, какой документ появится в итоге, но, по предварительным обсуждениям, крематории могут быть созданы центральными или местными публичными властями или в рамках государственно-частного партнёрства. Я предложил внести в законопроект предложение, чтобы крематорий мог строить и частный бизнес. И вообще не изобретать велосипед и взять за основу румынский Закон о похоронном деле. Там продуманы все аспекты. Его даже не надо адаптировать к нашим реалиям.

Руководитель бюро ритуальных услуг не уверен, что даже если бы гипотетически государство выбрало бы его партнёром, он согласился бы на такое сотрудничество. Там, где два хозяина, порядка нет. Но и позицию государства понять можно: единоличное владение таким объектом – это уже монополия. Хотя, на самом деле, нам к этому не привыкать: уже немало объектов даже стратегического назначения находятся в частных руках. В общем, бизнес у нас не доверяет государству, и наоборот.

Н. Железогло подсчитал, что при сегодняшнем количестве обращений, без учёта ремонта, при минимальной прибыли в 2000 леев в месяц, срок окупаемости крематория составит 46 лет. В чём тогда выгода предпринимателей, претендующих занять эту нишу? Всё просто. Это возможность расширить перечень похоронных услуг, быть лучшим в своей сфере. На это можно и потратиться.