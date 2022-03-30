Без трудностей переводов: «Почта России» возобновила доставку в Молдову (ВИДЕО)

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Письма, посылки и денежные переводы снова доходят до молдавских адресатов. «Почта России» возобновила доставку в республику. Она была недоступна с 28 февраля. Но из-за проблем с авиасообщением почтовым службам приходится строить новые логистические цепочки, сообщает «МИР 24».

Неля Романова проложила для себя новый финансовый маршрут. Женщина несколько раз в месяц отправляет деньги родным в Молдову. Раньше переводы делала через иностранные сервисы. Теперь открыла для себя «Почту России».

– Мне нравятся условия, мне нравится лояльность, меня устраивает всё, – рассказала женщина.

В прошлом году, по данным Центробанка, трансграничные перечисления через платёжные системы в страны СНГ достигли почти двух миллиардов 300 миллионов долларов. А в этом году с трудностями переводов столкнулись десятки тысячи граждан СНГ. После блокировки системы SWIFT и ухода из страны зарубежных операторов одним из надежных сервисов осталась «Почта России».

– Объём денежных переводов за 2021 год составил более 20 миллиардов рублей, что эквивалентно 4% занимаемой доли рынка. Как вы знаете, каждый коридор отдельно варьируется. И на сегодняшний день по ряду коридоров «Почта России» занимает доминирующее положение – более 20% доли рынка, – отметил руководитель департамента комиссионных услуг АО «Почта России» Андрей Шишов.

Но проблемы не обошли и её. Из-за технических проблем на несколько дней остановилась работа почтового сервиса с Молдовой. На устранение неполадок ушло несколько дней. Сейчас услуги предоставляются в прежнем режиме и по старым ценам. Правда, если деньги до адресата доходят практически мгновенно, то письма и посылки из-за прерванного авиасообщения идут с задержками.

– Раньше 90% посылок отправлялось воздушным путем. Сейчас изменился и метод отправки, и маршрут. К примеру, отправляем посылку в Россию через Румынию. Оттуда она может отправиться в Эстонию, следом в Грузию и только потом в Россию. А в другие дни маршрут может быть совершенно другим. Из Румынии в Польшу и так далее, – объяснил временно исполняющий обязанности директора ГП «Почта Молдовы» Роман Кожухарь.

Сейчас через «Почту России» денежные переводы можно отправить только наличными. Между тем уже рассматривается вопрос о запуске сервиса перечислений через банковские карты.

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