Без торговых центров и ресторанов: в Киеве с 20 марта ужесточают карантин

Без торговых центров и ресторанов: в Киеве с 20 марта ужесточают карантин

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве ужесточают карантин. Ограничения вступят в силу с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно. Об этом на брифинге заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В течение трёх недель будет запрещено следующее:

  • Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
  • Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв.м.;
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

Также вводятся такие ограничения:

  • Заведения общепита будут работать только навынос;
  • Заправки будут работать без кафе;
  • Общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения;
  • Школы после каникул будут работать дистанционно. Садики продолжат работу в обычном режиме;
  • Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи;
  • Фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;
  • Все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удалёнку, кроме предприятий критической инфраструктуры.

Кличко отметил, что сейчас в Киеве боле 3300 госпитализированных с коронавирусом. Заполненность коек – 70%.

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