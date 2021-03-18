Без торговых центров и ресторанов: в Киеве с 20 марта ужесточают карантин

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве ужесточают карантин. Ограничения вступят в силу с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно. Об этом на брифинге заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В течение трёх недель будет запрещено следующее:
- Работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- Работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- Проведение религиозных мероприятий, если на одного человека меньше 10 кв.м.;
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
Также вводятся такие ограничения:
- Заведения общепита будут работать только навынос;
- Заправки будут работать без кафе;
- Общественный транспорт будет работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения;
- Школы после каникул будут работать дистанционно. Садики продолжат работу в обычном режиме;
- Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи;
- Фитнес и спортзалы будут работать по предварительной записи, но без групповых занятий;
- Все предприятия бюджетной сферы переходят на удаленную форму работы. Частный бизнес также должен максимально перейти на удалёнку, кроме предприятий критической инфраструктуры.
Кличко отметил, что сейчас в Киеве боле 3300 госпитализированных с коронавирусом. Заполненность коек – 70%.
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