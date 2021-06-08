Без тестов для вакцинированных туристов. Украина обновила правила въезда

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Украина разрешила привитым от COVID-19 гражданам въезжать на свою территорию без тестов и карантина. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте.

Так, все иностранные туристы, в том числе граждане Молдовы, могут въехать в Украину при предъявлении одного из перечисленных документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (RAT), который проведен не более чем за 72 часа до въезда;

негативного результата теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенного не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет. Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19, передаёт rbc.ua.

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