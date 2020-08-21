Без света сегодня останутся жители четырёх столичных секторов

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 21 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, А. Маринеску 19/2, 18-36, Флорешть 22-40, И. Л. Караджале 31, Перилор 2-10, Спикулуй 108 – с 09:05 до 10:05.

Сектор Центр:

ул. Малина Маре 36, 38, 46, 49/1, Мелестиу 28, 28A, 29, 29M, 30, 32 – с 08:45 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 28/4 – с 10:00 до 12:30.

ул. Х. Бужор 59A, 65, 69 – с 09:10 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Выртосу 9, 14, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 999, 9999, Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 11,16 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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