Без суда и следствия

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О своеобразной форме демократии в Республике Молдова

Анастасия Погодина, info@aif.md

В пятницу, под занавес рабочей недели на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение с 19 декабря лишить лицензии на вещание на период действия режима ЧП 6 русскоязычных телеканалов – Primul în Moldova, TV6, Orhei TV, Accent TV, NTV-Moldova и RTR-Moldova.

В немилости у власти

Свой вердикт НКЧС изложила в п. 9 решения от 16 декабря. Оно было принято якобы «в целях защиты национального информационного пространства и предупреждения риска дезинформации посредством распространения ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением» и в связи «с многочисленными выводами из отчётов о мониторинге Совета по телевидению и радиовещанию относительно нарушений Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Республики Молдова».

Буквально на следующий день после обнародования решения НКЧС администрации телеканалов выступили с заявлениями. Так, в позиции NTV-Moldova, размещённой на сайте средства массовой информации, был назван тенденциозным аргумент о «предотвращении риска дезинформации посредством распространения ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением».

«Под предлогом чрезвычайного положения такой аргумент может применяться по отношению ко всем телеканалам, попавшим в немилость властей и вещающим на территории Республики Молдова. Считаем решение НКЧС необоснованным и безосновательным. Телеканал NTV-Moldova не подпадал под санкции за освещение войны на Украине. Телеканал чётко соблюдает положения Кодекса о телевидении и радиовещании, что подтверждается отсутствием замечаний со стороны Совета по телерадиовещанию по отношению к работе телеканала. Новости и передачи на нашем телеканале освещаются с беспрекословным соблюдением принципа плюрализма мнений и предоставления права на реплику», – говорится в заявлении.

Компания «Exclusiv Media» SRL, которой принадлежит телеканал NTV-Moldova, заявила, что будет оспаривать решение КЧС всеми законными способами в национальных и международных инстанциях. Телеканал призвал все аккредитованные дипломатические представительства в Молдове, национальные и международные организации по СМИ, а также правозащитные организации «принять во внимание ситуацию и не допустить разрушения конституционных принципов и международных норм относительно свободы слова и свободы СМИ».

С заявлением выступила и администрация телеканала RTR-Moldova, отвергнув обвинения в некорректном освещении важных событий, заявив, что НКЧС нарушила закон.

«RTR-Moldova считает это постановление незаконным. Телеканал никогда не принадлежал и не был аффилирован к каким-либо лицам, включённым в санкционные списки ЕС, США и других стран, что без каких-либо доказательств пытается инкриминировать нам комиссия по чрезвычайным ситуациям», – отмечается в заявлении телекомпании.

Администрация данного СМИ подчеркнула, что они всегда старались объективно освещать события в стране и в мире, в том числе войну на Украине. Но вместе с тем напомнила, что НКЧС не тронула телеканалы экс-лидера Демпартии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на то что он попал под санкции ЕС и США и до сих пор владеет телеканалами Prime и Publika TV.

«Эти каналы многие годы занимались дезинформацией, нарушали антимонопольное законодательство. Но Национальная комиссия по ЧС умышленно игнорирует данные бесспорные доказательства. Иначе первым их решением было бы приостановление вещания именно этих телеканалов», – говорится в заявлении RTR-Moldova. Телеканал также подал иск в суд, не согласившись с решением НКЧС.

Провластные журналисты практически подтверждают, что приостановка действия лицензий на вещание позволит перераспределить рекламный рынок в пользу тех, кто восхваляет власть. Перераспределение будет осуществляться через холдинговую компанию Плахотнюка.

Дезинформация – и точка

Однако первые лица государства, чиновники из числа членов правящей партии в своих комментариях и постах в социальных сетях утверждают, что все шесть телеканалов дезинформировали население. Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что эти СМИ неоднократно и серьёзно нарушали действующее аудиовизуальное законодательство.

«Эти СМИ тенденциозно и манипулятивно отражали события в нашей стране, а также связанные с войной на Украине. После почти 300 дней войны на Украине пропаганда в Республике Молдова не прекратилась, а наоборот усилилась. В ситуации, когда против нашей страны ведётся не только энергетическая, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну», – высказала СМИ своё мнение глава кабмина.

«Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы сказали решительное «нет» тем, кто отрицает реальность, войну, страдания, пропагандирует ненависть и дезинформацию… Мы защищаем нашу демократию и нашу свободу. Мы движемся вперёд, полные решимости быть на правильной стороне истории», – написал на своей официальной странице в соцсетях глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Рекламный кусок

А экс-министр юстиции Фадей Нагачевски убеждён, что решение НКЧС не случайно было принято в конце года, в тот период, когда заключаются контракты на рекламу на следующий год. А рекламный рынок в Молдове оценивается примерно в €6–7 млн.

«Провластные журналисты практически подтверждают, что приостановка действия лицензий на вещание позволит перераспределить рекламный рынок в пользу тех, кто восхваляет власть. Перераспределение будет осуществляться через холдинговую компанию Плахотнюка. Провластные журналисты это прекрасно знают и молчат», – высказал своё мнение в соцсети Ф. Нагачевски. Он считает, что НКЧС нарушила действующее законодательство, вынеся соответствующее решение. «За несколько часов до заседания КЧС состоялось заседание Совета по телевидению и радиовещанию, на котором не были выявлены юридические основания для приостановления действия лицензий на вещание какого-либо телеканала по закону за возможные допущенные нарушения, а лишь наложены штрафы на некоторые телеканалы. NTV-Moldova тоже не получил штраф. Учредителю телеканала даже выдали в тот день лицензию на вещание канала ТНТ. Таким образом НКЧС не полагалась на национальное законодательство и доказанные нарушения. Она злоупотребила властью в интересах политической группы PAS, а не страны. Комиссия, не аргументируя причинно-следственную связь между режимом ЧП в энергетике и своё вмешательство с целью приостановления действия лицензий на вещание шести телеканалов, злоупотребила своими полномочиями», – высказал своё мнение Ф. Нагачевски.

Решение об отзыве лицензии шести телеканалам вызвало огромное возмущение среди зрительской аудитории. Многие люди недоумевают, о какой пропаганде идёт речь, если давно уже не ретранслируются российские новостные, военные передачи и различного рода политические ток-шоу, а только развлекательный контент и художественные фильмы? И неужели отзыв лицензий способен заставить людей смотреть те каналы, которые им до сих пор не нравились?