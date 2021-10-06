Без справки не входить!

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О том, какие ограничения введены для невакцинированных

Чем ближе зима, тем сложней становится эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Ежедневно Минздрав выдаёт статистику, в которой счёт заболевших идёт уже на тысячи. Вирус уносит ежедневно до двух десятков наших граждан.

Бумажные барьеры

Сколько власти ни призывают людей вакцинироваться, они не спешат обезопасить своё здоровье. Поэтому цель Минздрава привить к концу осени минимум 70% населения Молдовы не будет достигнута, учитывая, что на начало октября обе дозы получили лишь около 30% жителей.

Из-за большого числа случаев инфицирования во многих населённых пунктах страны введён «красный код». По решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью (НЧКОЗ), с 1 октября вступили в силу новые антиковидные ограничения.

С названной даты в городах и сёлах, где вводится «красный код», устанавливаются жёсткие меры для предотвращения заражения вирусом COVID-19 (сегодня в их число, среди прочих, входят Кишинёв и Бельцы). Запрещена работа парков развлечений, зон отдыха, отменены фестивали и концерты. Попасть в кафе, рестораны и в другие точки общепита можно будет, только предъявив один из трёх видов сертификатов – о вакцинации, об отрицательном результате теста на ковид или о наличии антител. При этом залы должны быть заполнены посетителями не более чем на 50%.

Нелёгкие времена ждут фитнес-центры, так как запрещены групповые занятия. Занимающимся в спортивных и тренажёрных залах пока ещё разрешено туда ходить, но при условии, что администрация этих учреждений обеспечит расстояние между людьми не менее семи метров.

Когда одобряется запрет на вход в заведение общественного питания без справки о вакцинации, необходим инструмент контроля. У нас нет универсальной системы для проверки этих справок.

Не ждите санкций

Вводя требование о предъявлении одного из трёх видов сертификатов при входе в рестораны и кафе, власти взывают к здравому смыслу граждан. На заседании правительства 30 сентября премьер-министр Наталья Гаврилица призвала администрации всех заведений, подпавших под ограничения, не ждать, что полиция придёт и проверит, а действовать самостоятельно.

– Проверка является обязанностью работодателя или организатора. Очевидно, что могут применяться санкции в рамках существующей правовой базы, – сказала Н. Гаврилица. – При этом призываю не ждать санкций, потому что государство не может быть в каждом ресторане каждый день, каждый час.

Без инструмента контроля

По мнению ряда экспертов, требование о предъявлении вышеперечисленных документов – пропусков – может не выполняться.

– Риск того, что эти положения не будут соблюдены, очень велик, – считает международный эксперт в области общественного здоровья А. Токарчук. – С начала пандемии сообщения были противоречивыми и непоследовательными. Уровень ответственности необходимо повышать посредством диалога. Когда одобряется запрет на вход в заведение общественного питания без справки о вакцинации, необходим инструмент контроля. У нас нет универсальной системы для проверки этих справок.

В свою очередь вице-председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Адриан Белый убеждён, что никакие запреты не помогут, если люди не будут ответственны.

– Сертификат можно загрузить в телефон, что упрощает ношение этого документа, – сказал А. Белый. – Кроме того, с помощью считывателя QR-кода можно идентифицировать человека. У менеджеров HoReCa нет тех же технических возможностей, какие имеются у полиции, тем не менее есть барьер безопасности… Даже если на других уровнях будет ответственность, не следует ждать никакого эффекта, если не будет личной ответственности.

Журналисты попытались выяснить у А. Немеренко, разработано ли приложение, которое поможет проверять сертификаты, но министр, сославшись на занятость, заявила, что не является председателем НЧКОЗ и вообще пресса слишком часто за ней бегает.

Так если не министра, кого тогда спрашивать о том, каким образом власть, вводя запреты, собирается проверять их исполнение?

Анастасия Погодина