Без сопливых

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Как защититься от гайморита

Почему у одних насморк за неделю проходит без следа, а у других каждая простуда заканчивается гайморитом?

Наш эксперт – врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

При чём тут стресс?

Считается, что главная причина гайморита – запущенная простуда. Однако дело не только в ней. Нередко гайморит возникает на фоне стресса, переутомления, неправильного питания и осенних перепадов погоды. Дело в том, что все эти факторы снижают иммунитет и слизистая оболочка пазух носа становится уязвимой для различных вирусов и бактерий. В такой ситуации любой насморк, даже несильный, может привести к развитию гайморита. Бывают ситуации, что человек переносит простуду на ногах, даже не заметив её, а затем сталкивается с неприятными проявлениями гайморита.

Типичные симптомы гайморита – распирающие боли в области носовых пазух, головная боль, тяжесть в районе переносицы, повышение температуры тела и выделение слизи из носа. В отличие от обычного насморка, который сопровождается жидкими прозрачными выделениями, слизь при гайморите густая, с зеленовато-жёлтым оттенком. Ещё одно отличие гайморита от обычного насморка состоит в том, что высмаркивание слизи далеко не всегда приносит облегчение. В некоторых случаях густая слизь блокирует соустья носовых пазух, и после высмаркивания нос перестаёт дышать вовсе.

Обычно гайморит развивается по следующему сценарию. Отёк слизистой оболочки носа при насморке затрудняет доступ воздуха в пазухи и вызывает в них застой слизи. Слизь накапливается, в ней происходит размножение бактерий, развивается воспаление в пазухе с одной или с обеих сторон, появляется гной. Скопление гноя в пазухе может привести к опасным осложнениям. Инфекция может затронуть орбиту глаза, проникнуть внутрь черепа или в кровь, вызвав воспаление мозговых оболочек, миокардит и другие серьёзные проблемы. Но даже если всего этого удастся избежать, без лечения болезнь может стать хронической с частыми обострениями, поэтому при первых признаках гайморита необходимо обратиться к врачу.

Типичные симптомы гайморита – распирающие боли в области носовых пазух, головная боль, тяжесть в районе переносицы, повышение температуры тела и выделение слизи из носа.

Вылечит «кукушка»

При лечении гайморита в первую очередь необходимо устранить отёк слизистой оболочки носа. Для этого используются сосудосуживающие капли и местные противоотёчные средства.

Для борьбы с бактериальной инфекцией обычно применяются антибиотики – местные или внутрь. Но назначать такое лечение должен только врач. Ведь неправильно подобранный препарат может привести к тому, что бактерии приобретут устойчивость к антибиотику и инфекция станет хронической.

Также для лечения гайморита используют целый ряд процедур. Например, врач может ввести в полость носа лекарство при помощи специального пистолета, что позволит убрать отёк и сократить разбухшую слизистую. Также применяют промывание носа вакуумным способом – так называемую «кукушку», которая улучшает отток слизи из пазухи. Для этой же цели используется виброакустическая терапия.

КСТАТИ

Своё название гайморова пазуха получила в честь английского хирурга и анатома Натаниеля Гаймора. Именно он в XVII веке досконально описал строение верхнечелюстной пазухи и её заболевания. До этого считалось, что верхнечелюстная пазуха служит полостью, содержащей масла, необходимые для смазывания орбиты глаза и облегчения движения глаз.

Прокол не нужен?

Ещё один распространённый когда-то метод лечения гайморита – прокол (или, как говорят врачи, пункция верхнечелюстной пазухи) – проводится сегодня значительно реже, чем раньше, и только по строгим показаниям, например когда более половины носовой пазухи заполнено густой гнойной слизью. Такое осторожное отношение к пункции связано с тем, что современные врачи стараются избавить пациента от боли, которой сопровождается вмешательство, несмотря на анестезию. Кроме того, при неправильном проведении операции во время пункции можно повредить глаз, попасть в щёку или носослёзный канал. Поэтому, несмотря на то что подобные осложнения редки, врачи стараются делать прокол только в крайнем случае. Впрочем, если врач считает, что пункция необходима, не стоит отказываться от процедуры. Во время операции доктор полностью удалит из пазухи скопившуюся слизь, что ускорит выздоровление. А вот распространённое мнение о том, что если один раз сделать пункцию, то обойтись без прокола в случае повторного гайморита будет невозможно, – всего лишь миф. Если правильно лечить воспалительный процесс, в дальнейшем пункции не потребуются.

Бывает, что пункцию проводят в диагностических целях. Это происходит, если результаты анализов не совпадают с жалобами пациента или при других сложностях с диагностикой гайморита. В этом случае при помощи пункции врач определяет наличие и количество гноя в пазухе и при необходимости промывает её. Иногда при хроническом гайморите и неэффективности антибиотиков слизь, извлечённую из пазухи, отправляют в лабораторию, чтобы установить возбудителя гайморита и подобрать нужный препарат для лечения.

Работа над ошибками

Столкнувшись с гайморитом, многие пытаются вылечить болезнь самостоятельно и совершают ошибки, которые лишь ухудшают ситуацию в пазухах. Среди таких ошибок:

прогревания носа горячими яйцами, картошкой, мешочками с подогретой солью. Любые тепловые процедуры вызывают прилив крови к полости носа, а значит, увеличивают отёк слизистой и усиливают воспалительный процесс;

закапывание в нос свекольного сока, засовывание в ноздри долек чеснока. Едкий сок дополнительно раздражает и без того воспалённую слизистую оболочку носа;

применение сосудосуживающих капель дольше 7 дней. Капли при длительном применении вредят слизистой оболочке носа и вызывают зависимость. В результате лекарство приносит облегчение лишь на считаные минуты, после чего нос снова плотно закладывает. Человек попадает в порочный круг – чем чаще он пользуется каплями, тем хуже дышит нос;

промывание носа солевыми растворами в течение слишком долгого времени. Как и любое лечение, такие промывания стоит делать только по рекомендации врача и лишь если это действительно необходимо. Ведь если пользоваться солевым раствором слишком долго, это приведёт к обратному эффекту – раздражению слизистой, нарастанию отёка и заложенности носа.

Для профилактики

Чтобы осенние холода не приводили к развитию гайморита, стоит соблюдать ряд профилактических мер.

Следите за состоянием полости носа. Нос должен всегда хорошо дышать. Если он заложен, обязательно обратитесь к врачу.

Нос должен всегда хорошо дышать. Если он заложен, обязательно обратитесь к врачу. Старайтесь хотя бы раз в год отдыхать на море. Морской воздух укрепляет общий иммунитет и благотворно влияет на состояние слизистой оболочки носа.

Морской воздух укрепляет общий иммунитет и благотворно влияет на состояние слизистой оболочки носа. Занимайтесь физкультурой. Любая физическая нагрузка улучшает кровообращение и тренирует сосуды полости носа, что в дальнейшем помогает избежать застоя слизи.

Любая физическая нагрузка улучшает кровообращение и тренирует сосуды полости носа, что в дальнейшем помогает избежать застоя слизи. Ходите в баню. Это также полезно для тренировки сосудов. Причём лучше отдать предпочтение именно русской бане с влажным паром, а не сауне с её обжигающим сухим воздухом.

Это также полезно для тренировки сосудов. Причём лучше отдать предпочтение именно русской бане с влажным паром, а не сауне с её обжигающим сухим воздухом. Регулярно посещайте стоматолога. Ведь причиной развития гайморита могут стать больные зубы верхней челюсти. Через зубные каналы бактерии легко проникают в околоносовую пазуху.

Александра Чижова

ВОПРОС – ОТВЕТ

Сморкайтесь правильно

Правда, что неправильное сморкание может привести к гаймориту? В. Попеску, Кишинёв

Отвечает профессор, врач-отоларинголог Владимир Таточенко:

– Да, есть такая теория. Но сопливыми ходить не надо. При насморке нужно сморкаться, говоря образно, по-пролетарски – зажимать не обе ноздри, а только одну. Так давление в носоглотке повышается не очень сильно и в гайморовы пазухи ничего не попадает.