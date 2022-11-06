Без слёз. Во Франции тестируют Orion — лук, который не заставляет вас плакать

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«0% слез, 100% мягкости» — это о луке Orion, новом пополнении к ассортименту приправ. Название выбрано как отсылка к золоту, поскольку, по словам его создателей, Orion — настоящий «золотой самородок».

По словам Янника Шевре, менеджера по маркетингу Bejo France, это долгожданная инновация.

– Преимущество этого продукта в том, что он сохраняет все свои характеристики с момента сбора урожая, поэтому его можно сразу продавать, – отметил он.

Первые объемы нового лука, разработанного Bejo France в партнерстве с 5 французскими производителями из долины Луары и региона Шампань, поступили на рынок две недели назад. Первые отзывы потребителей ожидаются не раньше, чем через месяц, но Orion уже заинтересовал розничных клиентов компании, пишет EastFruit.

– Главная цель состоит в том, чтобы привлечь клиентов, которые обычно не употребляют лук, и убедить тех, кто не хочет покупать лук из-за его горького вкуса, запаха, остающегося на пальцах после приготовления, и неизбежных слез при разрезании. Отсутствие пировиноградной кислоты является тем отличительным элементом, который придает Orion мягкость и совершенно новый вкус, – объясняет Янник Шеврей.

Новый сорт имеет и ряд других преимуществ: лук можно есть сырым или приготовленным, в процессе приготовления он карамелизуется, что придает ему немного более сладкий вкус. Он также хранится до 8 месяцев, что намного дольше, чем у других сортов лука.

Bejo France объединила 5 производителей — Ferme des Arches, Ferme de la Motte, Val Légumes-Ferme de Fontenay, Beauce Champagne Oignons и Allium Beauce Company, готовых к инновациям в сегменте лука, Компания представила им проект в 2021 году, объяснив, в каком направлении нужно двигаться. Цель Bejo France — «установить долгосрочные партнерские отношения».

Выращивание французского эксклюзивного лука, полученного с помощью традиционных методов селекции, все еще находится на экспериментальной стадии с 5 участками площадью 1 га.

– На данный момент мы пытаемся измерить удовлетворенность потребителей, а затем примем решение об увеличении производства на следующий год, — объясняет Янник Шевре.

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