Без сигарет на витринах: вскоре в Молдове вступит в силу антитабачный закон

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С 15 августа вступают в силу новые правила продажи табачных изделий, запрещающие их демонстрацию в общественных местах. С этой даты сигареты и сопутствующие товары должны будут помещаться в специальные закрытые ящики.

Закон предусматривает, что список табачных изделий и сопутствующих товаров, доступных для продажи с указанием их цены, напечатанных на белой бумаге черными буквами, будет представлен продавцом по запросу покупателей, достигших 18 лет. Заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Ион Шалару заявил, что в ближайшее время учреждение разработает руководство по применению этих правил, передаёт moldpres.md. Закон также предусматривает, что торговые точки с коммерческой площадью менее 20 квадратных метров, в которых продаются табачные изделия и сопутствующие товары, должны располагаться на расстоянии не менее 200 метров от учебных заведений и медицинских учреждений.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты употребление табака и воздействие табачного дыма ежегодно приводят к смерти около 4 700 человек в Республике Молдова, 60% из которых – люди трудоспособного возраста. По официальным данным, в Республике Молдова насчитывается более 9 000 торговых точек, которые продают табачные изделия.

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