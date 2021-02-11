Без родителей, сладких столов и сбора денег: как пройдут весенние утренники в школах и детсадах столицы

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией весенние утренники в школах и детских садах Кишинёва разрешено проводить только без участия родителей, родственников, аниматоров и фотографов. Также запрещена организация в учебных заведениях сладких столов и сбор денег. Соответствующий приказ был подписан сегодня Муниципальным управлением образования, молодёжи и спорта.

Так, согласно документу, мероприятия, посвященные весенним праздникам, должны быть организованы только в классах, в группах или на свежем воздухе с соблюдением физического расстояния и графика деятельности учреждения. Руководители учебных заведений должны предупредить родителей и родительские комитеты о том, что запрещено привлекать сотрудников учреждения к сбору денежных средств.

Кроме того, родителям запрещено дарить подарки сотрудникам учебных заведений. Также категорически запрещено организовывать сладкие обеды для дошкольников или школьников.

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