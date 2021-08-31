Без присмотра: пятилетний малыш выпил уксус и получил ожог

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У пятилетнего жителя Рыбницкого района врачи диагностировали ожог ротовой полости: он выпил уксус.

Мать мальчика пояснила, что они гостили у соседки. Пока взрослые общались в летней кухне, дети играли в доме. Оставшись без присмотра и увидев бутылку с уксусом, малыш решил попробовать его на вкус.

С жалобами на жжение во рту ребёнок прибежал к маме, пишет mvdpmr.org. Женщина сразу начала поить его водой и вызвала скорую помощь.

Сейчас малыш проходит стационарное лечение в детском отделении больницы г. Рыбница. По факту случившегося проводится проверка.

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