Без прав и снова пьяный: в Рыбнице поймали нарушителя

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Автоинспекторы в Рыбнице остановили автомобиль ВАЗ. Среди необходимых документов у 21-летнего рыбничанина не оказалось главного – водительского удостоверения.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, в августе суд лишил его прав за вождение в нетрезвом состоянии. Мужчина своим привычкам не изменил: факт алкогольного опьянения снова подтвердился.

На этот раз нарушителю грозит уголовная ответственность.

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