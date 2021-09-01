Без прав и нетрезв: водитель снёс шлагбаум и врезался в постройку

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Авария произошла в районе Дубоссарской ГЭС.

Водитель Mazda не справился с управлением и снёс шлагбаум. Мужчина продолжил движение и остановился только после того, как врезался в хозпостройку.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы заметили, что мужчина явно нетрезв. Медицинское освидетельствование подтвердило этот факт. К тому же, у гражданина при себе не было никаких документов, пишет mvdpmr.org.

36-летний водитель привлечён к административной ответственности за пьяную езду и проникновение на охраняемую территорию с причинением ущерба.

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