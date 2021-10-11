Без паспорта – никуда: нововведения НЧКОЗ

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Все граждане страны, за исключением несовершеннолетних, обязаны иметь при себе удостоверение личности, когда находятся как в закрытых, так и в открытых общественных местах, в парках или общественном транспорте. Соответствующее положение содержится в решении НЧКОЗ от 8 октября.

– В период чрезвычайного положения в области общественного здоровья все обладатели удостоверений личности, за исключением несовершеннолетних, должны иметь при себе документ, его печатную или цифровую копию во время пребывания в общественных местах, включая транспорт, – говорится в решении.

Постановление НЧКОЗ уже вступило в силу.

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