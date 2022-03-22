Без отрыва от учёбы

0

Об условиях жизни, создаваемых для временных переселенцев с Украины

Дети из семей беженцев на время пребывания на территории Республики Молдова могут включиться в образовательный процесс: дошкольников принимают в детские сады, школьников – в общеобразовательные учебные заведения, а студентов – в вузы.

Моральная обязанность

В результате военного конфликта сотни тысяч семей с Украины вынужденно стали беженцами. По неофициальной статистике, из соседней страны уже выехало более 2,5 млн человек. И это не последние данные, так как поток переселенцев не иссякает. По данным Пограничной полиции РМ, с 24 февраля по 20 марта границу Молдовы пересекли 328,8 тыс. граждан Украины, из которых 98,3 тыс. временно остановились на территории нашей страны. Для того чтобы дети школьного возраста из семей беженцев могли продолжить обучение, а дошколята посещать молдавские детсады, власти Молдовы отошли от привычных правил зачисления в эти образовательные учреждения.

Как заявил на брифинге для прессы глава Министерства образования и исследований Анатолий Топалэ, решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям возглавляемое им госведомство уполномочили принять нормативно-правовую базу, которая позволит детям беженцев с Украины временно обучаться в молдавских общеобразовательных и высших учебных заведениях, а также посещать дошкольные учреждения.

– Наша цель – облегчить доступ детей из украинских семей к образовательному процессу и поддержать учебные заведения, которые их принимают, – сказал А. Топалэ. – Минобразования вместе с партнёрами по развитию создали рабочую группу, цель которой – консолидировать все силы, чтобы предоставить всю необходимую поддержку детям из семей беженцев. Мы обеспечили доступ украинских детей к занятиям в учебных заведениях РМ, им оказывается психологическая поддержка и другие виды помощи. Мы должны сделать всё, что в наших силах, для граждан Украины, нуждающихся в защите. Это не легко, но это наш моральный долг.

По данным статистики, приведённым министром Топалэ, из почти 100 тыс. остановившихся в Молдове беженцев 48 тыс. – дети. На 15 марта было подано 75 заявлений на посещение детских садов и 631 – на временное обучение в доуниверситетских учебных заведениях. 37 детей изъявили желание учиться на молдавском, 40 – на украинском, а 554 – на русском языке.

Как выяснилось, в Молдове 37 учебных заведений, где преподаются обязательные дисциплины – «Украинский язык», «Украинская литература», «История, культура и традиции украинского народа». Там работают учителя, которые могут обеспечить преподавание уроков на украинском языке.

В Молдове 37 учебных заведений, где преподаются обязательные дисциплины – «Украинский язык», «Украинская литература», «История, культура и традиции украинского народа». Там работают учителя, которые могут обеспечить преподавание уроков на украинском языке.

Облегчённое зачисление

На сайте Минобразования на трёх языках (молдавском, украинском и русском) расписаны шаги, которые следует сделать родителям или законным представителям ребёнка, для того чтобы он был зачислен в дошкольное или общеобразовательное учреждение РМ.

Ходатайствует о зачислении ребёнка в детский сад или в школу родитель или законный представитель, а в случаях детей без сопровождения – орган опеки. Необходимо написать заявление о зачислении и подать его либо в районное/муниципальное управление образования, либо в органы местного публичного управления, либо непосредственно в общеобразовательное учебное заведение. В заявлении нужно указать общие данные о ребёнке, об одном из родителей или законном представителе, вид образовательных услуг в школе, язык обучения/общения, место временного пребывания на территории РМ, контактный телефон (адрес электронной почты) родителя или законного представителя.

К заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, копию паспорта родителя или законного представителя, медицинскую справку формы 027Е, результат теста на COVID-19 и ряд других требуемых документов.

По словам министра образования Анатолия Топалэ, дети украинских беженцев принимаются в учебные заведения в качестве слушателей (им не будут выставлять оценки) с регистрацией во временном журнале. Помимо образовательного процесса, они могут посещать кружки по интересам, спортивные секции, запрашивать психо-педагогическую помощь и консультации, участвовать в мероприятиях в молодёжных центрах, получать психосоциальную и реабилитационную помощь в молодёжных центрах здоровья. Глава Минобразования также подчеркнул, что будут изысканы и выделены необходимые финансовые ресурсы для организации питания и покрытия транспортных расходов, связанных с перевозкой детей в школы и детсады.

ЦИФРЫ

В учебном 2021–2022 году в РМ действуют 972 общеобразовательных учебных заведения с преподаванием на молдавском языке, 261 – на русском, в том числе и смешанные школы (двуязычные). В 37 учебных заведениях изучаются предметы «Украинский язык», «Украинская литература», «История, культура и традиции украинского народа».

Дефицит мест – не помеха

Что касается приёма в дошкольные учреждения, то, по словам А. Топалэ, он будет осуществляться в зависимости от бюджетных финансовых средств, выделяемых учреждению. Преимущества будут отдаваться тем детям, чьи родители или законный представитель уже трудоустроились в Молдове. Связано это с тем, что свободных мест в дошкольных учреждениях РМ не так много, как в общеобразовательных. И властям придётся исходить из имеющихся возможностей.

В муниципии Кишинёв напряжённую ситуацию с местами в детсадах подтвердила информагентству Info-Prim Neo начальник отдела управления дошкольными учреждениями Главного управления образования, молодёжи и спорта Анна Вартик.

– У нас нет возможности зачислить детей беженцев в любой детский сад из-за дефицита свободных мест, – заявила А. Вартик. – При этом у нас есть сектора в Кишинёве, где доступны свободные группы.

На сайте столичного управления образования https://chisinauedu.md/ расписаны все требования для зачисления детей в детсады и дана ссылка на дошкольные учреждения, куда можно определить маленьких переселенцев с Украины – https://cutt.ly/4AIuq5F – pentru învățământ preșcolar/. Правда, без переводчика не обойтись, так как вся информация на данном сайте изложена на госязыке.

Высшая школа

Продолжить в Молдове обучение, прерванное в украинских вузах, смогут и студенты – граждане Украины. По заверениям министра Топалэ, в молдавские высшие учебные заведения будут принимать даже молодых людей с Украины, которые пока не могут предъявить документы об обучении. Преподаватели вуза оценят эквивалент знаний, навыков и компетенций студента и заключат с ним индивидуальный договор, в котором пропишут все условия обучения до конца текущего учебного года. К этому времени студенту нужно будет представить и все необходимые документы об образовании.

Для студентов-беженцев предусмотрено бесплатное и платное обучение в молдавских вузах. Молодые люди, имеющие гражданство Украины, смогут учиться бесплатно, а вот студенты – граждане других стран, обучавшиеся в вузах соседнего государства, при желании смогут продолжить учёбу в университетах Молдовы, но на контрактной основе.

Всю информацию по вузам можно найти на сайте dopomoga.gov.md в главе «Образование», разделе «Зачисление в вузы студентов-беженцев с Украины». Там же размещён список университетов с предлагаемыми специальностями и контактными данными.

В тему

Дистанционное сближение

Помимо того что дети переселенцев с Украины имеют право продолжить образование в период нахождения на территории РМ в молдавских учебных заведениях, по инициативе общественных организаций украинцев в ряде стран, при содействии их органов управления образования и местных властей, могут быть организованы отдельные учреждения и классы для беженцев, обучение в которых будет проводиться по государственным стандартам и образовательным программам Украины.

«Выдача документов об образовании в таких случаях будет осуществляться Международной украинской школой или любым другим учреждением общего среднего образования Украины, с которым общественные организации украинцев и/или учебные заведения стран пребывания должны иметь соответствующие соглашения о помощи украинским детям. Все учащиеся должны быть в установленном законодательством Украины порядке зачислены в МУШ (Міжнародна українська школа) или в другое учебное заведение», – говорится в пресс-релизе Минобразования.

Вместе с тем при желании дети могут подключаться к онлайн-занятиям, если школа, в которой они учились до вынужденной миграции, организовала дистанционное обучение. В этом случае установить связь с учебным заведением должны родители ученика. Они же могут подать заявление о зачислении в МУШ на экстернат на индивидуальной основе. Необходимая информация размещена на сайте школы – https://uis.org.ua.

Детям также предоставлена возможность использовать для групповой или индивидуальной работы любые онлайн-ресурсы, в первую очередь Всеукраинскую школу онлайн (https://lms.e-school.net.ua, есть также мобильное приложение), где размещены все учебные материалы для учащихся 1 – 11 классов.

Желающие заниматься самостоятельно могут использовать соответствующие программы, подготовленные Международной украинской школой Министерства образования и науки Украины. Программы самостоятельной работы составлены по классам и предметам (https://uis.org.ua/methodic), в них есть ссылки на электронные учебники и дидактические/мультимедийные материалы.

Подготовила Любовь Чегаровская