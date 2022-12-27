Без майонеза и картошки

0

Три вопроса диетологу про новогодний стол

Юлия Борта

Как сделать оливье более полезным и не мучиться от переедания? Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Стоит ли отказываться от оливье?

Традиционные новогодние блюда, такие как салат «оливье» или «сельдь под шубой», нельзя назвать полезными. Да и многие наши праздничные блюда и десерты содержат большое количество соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров, а поэтому не могут считаться диетическими. Но это не повод лишать себя удовольствия полакомиться ими в новогодние праздники. Даже самый неполезный салат оливье можно сделать полезнее, если добавить в него меньше отварного картофеля, колбасу заменить на говядину или куриное мясо, а солёные огурцы – на свежие. Заправить салат можно не майонезом, а обезжиренным йогуртом с лимонным соком. Точно так же можно поступить с «селёдкой под шубой», уменьшив количество картошки и майонеза. В бутербродах с мясной нарезкой можно заменять хлеб на порезанные свежие огурцы или салат. Так при желании можно трансформировать практически любое привычное блюдо. И нам не придётся отказываться от любимых продуктов в угоду здоровому питанию.

Нужно ли следить за сочетаемостью продуктов?

С точки зрения диетологии нет понятия «несочетаемые продукты». Те сочетания, которые неприемлемы для нас, вполне традиционны для кухни других народов. То есть всё дело в национальных, культурных или семейных традициях. Конечно, существуют более или менее благоприятные для пищеварения или всасывания сочетания продуктов, но в целом пищеварительная система человека хорошо приспособлена для переваривания различных групп продуктов одновременно. Например, избыток фосфора в пище мешает нормальному всасыванию кальция. А употребление мяса вместе с овощами наоборот способствует более полному усвоению железа. Но прямых запретов на одновременное употребление тех или иных продуктов в настоящее время не существует.

Как не мучиться от переедания?

Попробуйте придерживаться несложных правил:

Не следует садиться за новогодний стол очень голодными. За 3–5 часов до праздничного стола пообедайте. На столе обязательно должны быть овощные низкокалорийные салаты с большим количеством зелени, традиционный гарнир из картофеля или риса тоже лучше заменить капустой, кабачками, баклажанами и другими овощными блюдами. Они хорошо заполняют объём желудка и не дают съесть большое количество калорийной пищи. Также пищевые волокна, содержащиеся в овощах и зелени, выводят из организма избыток жиров. Жирную свинину желательно заменить на блюда из рыбы, индейки, курицы или кролика. А можно и совсем отказаться от горячего блюда на новогоднем столе. Обойтись холодными закусками и лёгким десертом. А горячее оставить на следующий день. Поставьте на стол несладкие напитки комнатной температуры: минеральная вода, ягодные морсы или отвар шиповника и др. Холодные и газированные напитки замедляют процесс пищеварения и усиливают симптомы переедания. Наполняйте тарелку небольшими кусочками понравившихся блюд по принципу «только для вкуса». Таким образом вы сможете попробовать всё и не переесть. Стоит отдать предпочтение некрепким алкогольным напиткам (сухое вино) в умеренном количестве. Без вреда для здоровья можно выпить 150–300 мл сухого вина или шампанского и всего 100–150 мл крепкого алкоголя. Делайте перерывы между едой не менее 40 минут (столько нужно для усвоения пищи). Их можно заполнить танцами, играми, развлечениями и прогулками на свежем воздухе. Тогда организму будет, куда потратить полученные калории.

В тему

Новогодняя «коробка печенья»

Как разнообразить свой стол выпечкой

Ирина Красновская

Приготовление всяческой снеди для новогоднего стола, как правило, отнимает много сил и времени. Можно попробовать чуть-чуть изменить этой «традиции».

Чешские хозяйки давно придумали, как это сделать. В один из предпраздничных дней они пекут вкусное печень­е, на приготовление которого уходит от силы полчаса-час. Пекут много, чтобы поделиться с соседками, подругами и родственниками. И обязательно получить от них взамен то же самое. Так в каждом доме на столе оказывается множество сортов самого разно­образного печенья.

Мы решили, что этот ритуал достоин того, чтобы им воспользоваться. Давайте делиться вкусной домашней ­выпечкой.

Устройте праздничный флешмоб: договоритесь с соседями и друзьями встретиться около городской новогодней ёлки и обменяться небольшими пакетиками с тем, что испечёт каждый из вас. Чем больше друзей соберёте, тем разнообразнее будет ваша новогодняя «коробка печенья».

Для тех, у кого нет любимого рецепта, мы подобрали несколько простых вариантов.

Совет: чтобы создать настроение, смело добавляйте в тесто цедру цитрусовых, корицу, гвоздику, кардамон…

«Финики и лимон»

Финики (вынуть косточки, порезать на мелкие кусочки) – 150 г

Овсяные хлопья – 30 г

Яйцо – 1 шт.

Мёд жидкий – 2 ст. л.

Пшеничная мука – 70 г

Масло сливочное (растопить) – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Цедра половины лимона

Приготовление. Яйцо, соль, мёд и растопленное масло взбейте. Добавьте финики, лимонную цедру, овсяные хлопья и муку с разрыхлителем. Хорошенько перемешайте, выложите ложкой на застеленный бумагой противень и пеките в разогретой до 180оС духовке 15 минут. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

«Имбирь и кардамон»

Молоко – 40 мл

Масло сливочное (растопить) – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Мёд жидкий – 75 г

Мука пшеничная – 225 г

Имбирь молотый – 1 ч. л.

Кардамон молотый – 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление. В одной миске смешайте муку, имбирь, кардамон и разрыхлитель. В другой взбейте вместе молоко, яйцо, мёд и растопленное масло. Всё соедините, замесите одно­родное тесто и поставьте его в холодильник на 1 час. После этого тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм, вырежьте фигурные печенья формочками или стаканом.

Выпекайте в разогретой до 170оС духовке 10 минут на противне, застеленном антипригарной бумагой. ­Украсьте цветной глазурью или сахарной пудрой на свой вкус.

«Яблоки и корица»

Творог рассыпчатый – 150 г

Сливочное масло – 150 г (охладить в морозильнике)

Пшеничная мука – 150 г

Ванилин – 1,5 ч. л.

Соль – щепотка

Яблоки – 2–3 шт.

Сахарный песок – 2 ст. л.

Корица – 1 ч. л.

Приготовление. Яблоки очистите от кожицы, нарежьте дольками 3–4 мм толщиной. В блюдце насыпьте сахарный песок и корицу, хорошо перемешайте. Охлаждённое масло перетрите пальцами с мукой в крошку.

Добавьте творог, соль, ванилин, замесите тесто, скатайте в шар и уберите в холодильник на 1 час. Затем разделите тесто на столько равных частей, сколько ломтиков яблок у вас получилось. Раскатайте кружки 2–3 мм толщиной. Каждую дольку яблока обмакните в сахар с корицей, положите на одну половинку кружка и прикройте другой. Пеките в духовке при 180оС 15–20 минут. Выньте, дайте остыть, посыпьте сахарной пудрой.