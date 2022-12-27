Без майонеза и картошки

Три вопроса диетологу про новогодний стол
Юлия Борта
Как сделать оливье более полезным и не мучиться от переедания? Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.
Стоит ли отказываться от оливье?
Традиционные новогодние блюда, такие как салат «оливье» или «сельдь под шубой», нельзя назвать полезными. Да и многие наши праздничные блюда и десерты содержат большое количество соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров, а поэтому не могут считаться диетическими. Но это не повод лишать себя удовольствия полакомиться ими в новогодние праздники. Даже самый неполезный салат оливье можно сделать полезнее, если добавить в него меньше отварного картофеля, колбасу заменить на говядину или куриное мясо, а солёные огурцы – на свежие. Заправить салат можно не майонезом, а обезжиренным йогуртом с лимонным соком. Точно так же можно поступить с «селёдкой под шубой», уменьшив количество картошки и майонеза. В бутербродах с мясной нарезкой можно заменять хлеб на порезанные свежие огурцы или салат. Так при желании можно трансформировать практически любое привычное блюдо. И нам не придётся отказываться от любимых продуктов в угоду здоровому питанию.
Нужно ли следить за сочетаемостью продуктов?
С точки зрения диетологии нет понятия «несочетаемые продукты». Те сочетания, которые неприемлемы для нас, вполне традиционны для кухни других народов. То есть всё дело в национальных, культурных или семейных традициях. Конечно, существуют более или менее благоприятные для пищеварения или всасывания сочетания продуктов, но в целом пищеварительная система человека хорошо приспособлена для переваривания различных групп продуктов одновременно. Например, избыток фосфора в пище мешает нормальному всасыванию кальция. А употребление мяса вместе с овощами наоборот способствует более полному усвоению железа. Но прямых запретов на одновременное употребление тех или иных продуктов в настоящее время не существует.
Как не мучиться от переедания?
Попробуйте придерживаться несложных правил:
- Не следует садиться за новогодний стол очень голодными. За 3–5 часов до праздничного стола пообедайте.
- На столе обязательно должны быть овощные низкокалорийные салаты с большим количеством зелени, традиционный гарнир из картофеля или риса тоже лучше заменить капустой, кабачками, баклажанами и другими овощными блюдами. Они хорошо заполняют объём желудка и не дают съесть большое количество калорийной пищи. Также пищевые волокна, содержащиеся в овощах и зелени, выводят из организма избыток жиров.
- Жирную свинину желательно заменить на блюда из рыбы, индейки, курицы или кролика. А можно и совсем отказаться от горячего блюда на новогоднем столе. Обойтись холодными закусками и лёгким десертом. А горячее оставить на следующий день.
- Поставьте на стол несладкие напитки комнатной температуры: минеральная вода, ягодные морсы или отвар шиповника и др. Холодные и газированные напитки замедляют процесс пищеварения и усиливают симптомы переедания.
- Наполняйте тарелку небольшими кусочками понравившихся блюд по принципу «только для вкуса». Таким образом вы сможете попробовать всё и не переесть.
- Стоит отдать предпочтение некрепким алкогольным напиткам (сухое вино) в умеренном количестве. Без вреда для здоровья можно выпить 150–300 мл сухого вина или шампанского и всего 100–150 мл крепкого алкоголя.
- Делайте перерывы между едой не менее 40 минут (столько нужно для усвоения пищи). Их можно заполнить танцами, играми, развлечениями и прогулками на свежем воздухе. Тогда организму будет, куда потратить полученные калории.
В тему
Новогодняя «коробка печенья»
Как разнообразить свой стол выпечкой
Ирина Красновская
Приготовление всяческой снеди для новогоднего стола, как правило, отнимает много сил и времени. Можно попробовать чуть-чуть изменить этой «традиции».
Чешские хозяйки давно придумали, как это сделать. В один из предпраздничных дней они пекут вкусное печенье, на приготовление которого уходит от силы полчаса-час. Пекут много, чтобы поделиться с соседками, подругами и родственниками. И обязательно получить от них взамен то же самое. Так в каждом доме на столе оказывается множество сортов самого разнообразного печенья.
Мы решили, что этот ритуал достоин того, чтобы им воспользоваться. Давайте делиться вкусной домашней выпечкой.
Устройте праздничный флешмоб: договоритесь с соседями и друзьями встретиться около городской новогодней ёлки и обменяться небольшими пакетиками с тем, что испечёт каждый из вас. Чем больше друзей соберёте, тем разнообразнее будет ваша новогодняя «коробка печенья».
Для тех, у кого нет любимого рецепта, мы подобрали несколько простых вариантов.
Совет: чтобы создать настроение, смело добавляйте в тесто цедру цитрусовых, корицу, гвоздику, кардамон…
«Финики и лимон»
- Финики (вынуть косточки, порезать на мелкие кусочки) – 150 г
- Овсяные хлопья – 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мёд жидкий – 2 ст. л.
- Пшеничная мука – 70 г
- Масло сливочное (растопить) – 30 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Цедра половины лимона
Приготовление. Яйцо, соль, мёд и растопленное масло взбейте. Добавьте финики, лимонную цедру, овсяные хлопья и муку с разрыхлителем. Хорошенько перемешайте, выложите ложкой на застеленный бумагой противень и пеките в разогретой до 180оС духовке 15 минут. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
«Имбирь и кардамон»
- Молоко – 40 мл
- Масло сливочное (растопить) – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мёд жидкий – 75 г
- Мука пшеничная – 225 г
- Имбирь молотый – 1 ч. л.
- Кардамон молотый – 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление. В одной миске смешайте муку, имбирь, кардамон и разрыхлитель. В другой взбейте вместе молоко, яйцо, мёд и растопленное масло. Всё соедините, замесите однородное тесто и поставьте его в холодильник на 1 час. После этого тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм, вырежьте фигурные печенья формочками или стаканом.
Выпекайте в разогретой до 170оС духовке 10 минут на противне, застеленном антипригарной бумагой. Украсьте цветной глазурью или сахарной пудрой на свой вкус.
«Яблоки и корица»
- Творог рассыпчатый – 150 г
- Сливочное масло – 150 г (охладить в морозильнике)
- Пшеничная мука – 150 г
- Ванилин – 1,5 ч. л.
- Соль – щепотка
- Яблоки – 2–3 шт.
- Сахарный песок – 2 ст. л.
- Корица – 1 ч. л.
Приготовление. Яблоки очистите от кожицы, нарежьте дольками 3–4 мм толщиной. В блюдце насыпьте сахарный песок и корицу, хорошо перемешайте. Охлаждённое масло перетрите пальцами с мукой в крошку.
Добавьте творог, соль, ванилин, замесите тесто, скатайте в шар и уберите в холодильник на 1 час. Затем разделите тесто на столько равных частей, сколько ломтиков яблок у вас получилось. Раскатайте кружки 2–3 мм толщиной. Каждую дольку яблока обмакните в сахар с корицей, положите на одну половинку кружка и прикройте другой. Пеките в духовке при 180оС 15–20 минут. Выньте, дайте остыть, посыпьте сахарной пудрой.