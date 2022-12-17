“Без конвертов”: кишиневцам напомнили о запрете сбора денег в школах и детсадах

0

Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев призвало школьников символически поздравить своих учителей и не собирать деньги по случаю зимних праздников.

Запрещается требовать денежные суммы за подарки, елку, елочные игрушки и т.п. При этом родители и учителя должны быть уведомлены, что “брать или давать незаконное вознаграждение или материальную выгоду” запрещается, передает moldpres.md.

Так, руководители образовательных учреждений должны раздавать подарки, купленные из муниципального бюджета, детям в детских садах, а родителей призывают, чтобы сюрпризы и именные подарки для детей предлагались за пределами образовательных учреждений.

Решение об участии родителей в утренниках принимается директорами дошкольных образовательных учреждений совместно с родителями после анализа эпидемиологической ситуации в учреждении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.