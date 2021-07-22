Без киосков и торговцев на тротуарах: какой станет территория у бывшего кинотеатра “Флакэра”

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Вся территория возле бывшего кинотеатра “Флакэра” в секторе Буюканы находится сейчас в процессе модернизации. Как рассказал генпримар Ион Чебан, в настоящее время завершаются работы по ремонту подземного перехода, будет приведена в порядок его наружная часть. Находящиеся поблизости киоски были убраны, уличная торговля в данной зоне будет запрещена.

Павильоны вне рынка, в том числе те, где раньше продавались цветы, также были эвакуированы. Для продавцов цветов обустраиваются другие торговые места. Вход на рынок также модернизирован.

– По завершении работ территория возле бывшего кинотеатра “Флакэра” больше не будет похожа на неухоженный рынок, где на улице продают сыры, цветы и белье, – отметил градоначальник.

Параллельно с этим в рамках проекта по капитальному ремонту улицы Иона Крянгэ реконструируются тротуары и въезды во дворы домов.

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