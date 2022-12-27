Без хлеба и зрелищ

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Вместо новогодних поздравлений – вопросы, растерянность и разочарование

Через три дня 2022 год навсегда уйдёт в историю, но каждый из нас неоднократно о нём ещё вспомнит. Он был крайне сложным как в политическом, так в геополитическом, экономическом и в социальном плане.

Письма в редакцию

Тысячи семей оказались за чертой бедности из-за взлетевших в разы цен на продукты питания и коммунальные услуги при неизменных зарплатах. Прилетающие одна за другой плохие новости вгоняют всё большее количество граждан в депрессивное состояние. Если раньше в социальные сети подавляющее число пользователей заходило, чтобы поделиться приятными новостями и узнать, чем живут их друзья, родные и знакомые, то сейчас многие вообще покидают эти площадки из-за наличия сплошного негатива, агрессии и ненависти между сторонниками разных партий и взглядов.

До недавнего времени многие пожилые люди отвлекали себя от насущных проблем просмотром различных развлекательных телепередач и сериалов на русскоязычных телеканалах, но и этой отдушины лишила их действующая власть, отозвав лицензии у шести из них накануне новогодних праздников. В редакционной почте немало писем, в которых люди жалуются на невыносимую жизнь и не понимают, где брать силы, чтобы реагировать на всё происходящее спокойно и не сойти с ума.

«Каждый день происходит что-то нехорошее. То тарифы повышают, то цены поднимают, то войной пугают, а в довершение всего и источников информации лишают – закрыли аж шесть телеканалов! Нервы уже не выдерживают. Переварить такой поток негативной информации просто невозможно», – пишет читательница С. Никитина.

«В новогодние праздники действующую власть будут вспоминать недобрым словом многие пенсионеры, которых лишили возможности смотреть полюбившиеся развлекательные программы и сериалы, транслируемые закрытыми телеканалами. Что пропагандистского было в передачах «Давай поженимся», «Поле чудес»? На оставшихся каналах вообще нечего смотреть, одни скучные ток-шоу, которые интересны только тем, кто в них участвует. Хлеб не на что купить, так ещё и зрелища отобрали», – сетует Л. Бурляева.

«Всё время думаю, как справиться с потоком ежедневных негативных новостей и событий? Как сохранить психику и душевное равновесие? Как долго я ещё смогу ежедневно вытаскивать себя из депрессии, как барон Мюнхгаузен вытягивал себя за волосы из болота?» – задаётся вопросами другой наш читатель.

То тарифы повышают, то цены поднимают, то войной пугают, а в довершение всего и источников информации лишают – закрыли аж шесть телеканалов! Нервы уже не выдерживают. Переварить такой поток негативной информации просто невозможно.

Хуже, чем в 90-е

На фоне всех негативных явлений в стране поднимают голову криминальные элементы. «Я думала, что 90-е не повторятся. Надеялась, что подобного развала и бесприютности никогда больше не доведётся пережить. Увы… 90-е вернулись в худшем выражении. Тогда грело ощущение того, что всё не зря, что появилась свобода выражения, открываются границы. Теперь вместо свободы – закрытие СМИ, партий и преследование за политические убеждения… А из бытовых реалий – карманники в маршрутках. Полиция не помогает, только записывает и принимает заявления. Карманники действуют группами, в которых есть и мужчины и женщины. Все хорошо одеты – ни за что не скажешь, что воры. Подрезают кошельки и документы, устраивая искусственную толкучку у выхода», – написала Н. Силицкая.

Вот такое настроение у многих наших читателей. Очень хочется надеяться, что 2023-й будет чуточку благосклонней и добрей к гражданам Молдовы. Чтобы люди хоть на праздники забывали о своих проблемах. Мира нам всем, терпимости, добра и здоровья! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

P.S. Следующий номер газеты (сдвоенный) выйдет 11 января 2023 года.