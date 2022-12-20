Без фейерверков на Новый год. В полиции напоминают, что на время действия режима ЧП пиротехника запрещена

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Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, продажа и использование пиротехнических изделий, в том числе фейерверков, в период действия чрезвычайного положения, продлённого ещё на 60 дней с 6 декабря 2022 года, запрещены. Об этом напомнили в Генеральном инспекторате полиции.

В порядке исключения допускается продажа и использование изделий, которые в совокупности соответствуют следующим условиям:

а) диаметр не превышает 30 мм;

б) предметы относятся к одной из следующих категорий, предусмотренных ст. 5 Закона № 143/2014 “О режиме пиротехнических изделий”:

– пиротехнические изделия развлекательного назначения (только категории 1 и 2, низкий уровень опасности и шума);

– сценические пиротехнические изделия (категории Т1 и Т2 (низкий уровень опасности, предназначены для использования только пиротехниками).

На период действия чрезвычайного положения использование фейерверков также запрещено.

Полиция предупреждает граждан и экономических агентов, занимающихся торговлей пиротехническими изделиями, о том, что несоблюдение положений Комиссии по чрезвычайным ситуациям влечёт применение санкций.

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