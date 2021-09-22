Без COVID-сертификата не пустят ни в ресторан, ни в спортзал: нововведения НЧКОЗ (ФОТО)

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“Красный код” эпидемиологической опасности, который, по словам Аллы Немеренко, может быть введён со следующей недели в 178 населённых пунктах страны, включая Бельцы и Кишинёв, предполагает закрытие театров, кинотеатров и концертных залов, развлекательных зон и парков. Для всех остальных заведений будет действовать обязательный COVID-сертификат.

В частности, в закрытых заведениях общественного питания могут быть заняты не более 50% мест, а все клиенты на входе должны предоставить документ о том, что они вакцинированы/не болеют коронавирусом на данный момент (тест)/переболели или имеют антитела (один из перечисленных вариантов). На свадьбах, крестинах, других празднествах может быть не более 150 человек. Правило для всех то же – обязательный COVID-сертификат.

Нововведение касается и спортзалов, при этом групповые тренировки и вовсе запрещаются. Спортивные мероприятия могут проводиться с участием только 50% зрителей, для них также действует описанное выше правило. Научные и другие конференции переносятся в формат онлайн.

Нововведения вступят в силу с 1 октября.

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