Без альтернативы

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О том, что питьевая вода в столице может подорожать в два раза

Любовь Чегаровская, info@aif.md

К уже имеющимся повышениям тарифов на природный газ и электроэнергию в последний месяц в Кишинёве активно заговорили о необходимости скорректировать и стоимость услуги водоснабжения и канализации. По расчёту АО Apă-Canal-Chişinău, основной пакет акций которого принадлежит муниципальному совету Кишинёва, сегодня тариф должен быть увеличен более чем в два раза.

Дело времени

В октябре руководство муниципального предприятия АО Apă-Canal-Chişinău забило тревогу в связи с низким тарифом на воду и канализацию. Сегодня кишинёвцы платят за 1 м³ холодной воды 8,65 леев, а за эвакуацию сточных вод – 2,04 лея (общий тариф – 10,69 леев). Поставщик возмущён: таких низких тарифов нет ни в одном населённом пункте Республики Молдова.

27 октября вопрос об экономическом положении Apă-Canal-Chişinău был вынесен на обсуждение муниципального совета Кишинёва (МСК). Директор предприятия Ирина Гутник заявила, что в сфере столичного водоснабжения и канализации сложилась точно такая же чрезвычайная ситуация, как и в области энергетики. Существует большой риск того, что в ноябре может быть прекращена подача воды жителям Кишинёва и пригородов, обслуживаемых ACC, из-за огромного расхождения между расходами и доходами, получаемыми в виде платежей от населения. Глава Apă-Canal-Chişinău призвала советников найти приемлемое решение для восстановления предприятия, так как в отличие от природного газа и электроэнергии, альтернативы нынешним поставкам воды в столице на сегодняшний день нет.

И. Гутник назвала конкретные цифры отклонений из-за низкого тарифа и больших затрат. Так за первые девять месяцев 2022 года доходы АСС составили более 549 млн, а расходы – около 670 млн леев. Чтобы затраты предприятия покрывались, сегодняшний тариф должен составлять 22,67 леев.

Выяснилось, что финансовые трудности начались ещё в 2015 году. Дело в том, что в 2013 году Apă-Canal-Chişinău подписал с двумя международными банками – Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком – контракты на предоставление кредитов (по €24 млн от обоих банков + €11 млн грант на реабилитацию станции очистки сточных вод + €2,8 млн грант на техническую поддержку) для восстановления столичной системы водоснабжения и канализации. Но когда настало время выплачивать кредиты, начались проблемы. Условия возврата денег, закреплённые в двусторонних документах, оказались не по силам муниципальному предприятию. Ирина Гутник отметила, что подобный контракт следовало бы подписать с муниципием или с правительством.

3 ноября вопрос пересмотра тарифа на услуги водоснабжения и канализации в столице был внесён в повестку дня очередного заседания МСК, как и два проекта, предусматривающие перенос долга по кредитам с АО Apă-Canal-Chişinău на столичную мэрию.

Тариф на воду и канализацию в Кишинёве – самый низкий в Республике Молдова. Ни в одном населённом пункте нашей страны, за исключением села Цынцэрены, которое также мы финансируем, нет такой цены на воду, как в столице – 9 леев.

Только через НАРЭ

На том заседании присутствовал представитель НАРЭ Александр Мижа, которому местные избранники задавали вопросы по теме. Также многие советники высказывали мнение, что тарифы следует пересмотреть незамедлительно, чтобы не создать очередной кризис в столице.

По словам председателя фракции социалистов в МСК Александра Одинцова, тариф на воду и канализацию в Кишинёве нужно повысить, потому что существенно подорожала электроэнергия.

– Apă-Canal-Chişinău до сих пор тратил на оплату электричества по 24 млн леев ежемесячно, – отметил А. Одинцов. – За последний месяц тариф на электроэнергию вырос вдвое. Мы находимся в такой парадоксальной ситуации.

Представитель НАРЭ Александр Мижа в свою очередь заявил, что пока преждевременно обсуждать вопрос о повышении тарифов на воду и канализацию в МСК.

– В действующем законодательстве есть положение, а именно в ст. 35, абзац 13 Закона №303 от 13.12.2013 г. «О публичной услуге водоснабжения и канализации», которое гласит: «Тарифы на коммунальные услуги водоснабжения, канализации и/или очистки сточных вод, предоставляемые операторами на уровне муниципалитета и действующие на условиях соглашений или контрактов, заключённых с международными финансовыми органами, ратифицированные или утверждённые парламентом, правительством или местными советами, устанавливаются в соответствии с тарифной методологией и утверждаются НАРЭ», – процитировал закон А. Мижа. – Это не может интерпретироваться по-другому. Обсуждение вопроса о повышении тарифа на воду муниципальным советом без того, чтобы это предусматривалось в законодательстве, невозможно. В противном случае решение будет опротестовано или приостановлено.

Также представитель НАРЭ уточнил: в случае, если оператор не осуществляет свою деятельность на условиях соглашений или договоров, заключённых с международными финансовыми органами, тарифы ежегодно определяются оператором в соответствии с методологией и представляются на рассмотрение в НАРЭ, а на утверждение – в местный совет.

До сих пор устраивало

Советник от PUN Корнел Пынтя не согласился с тем, что НАРЭ считает необоснованным повышение в Кишинёве тарифа на воду и канализацию, аргументируя цифрами.

– В 2017 году, когда в муниципии последний раз был повышен тариф на воду и канализацию, доля электроэнергии в нём при расчётах составляла 24,7%, а цена за киловатт была 1,82 лея. В 2022 году доля электроэнергии при расчёте соответствующих тарифов составляет 33,4%, а цена, которую оплачивает Apă-Canal-Chişinău, начиная с 4 ноября, – 4,43 лея.

Советник от фракции PAS в МСК Роман Кожухарь недоумевал: мол, почему, несмотря на условия контракта с ЕБРР и ЕИБ, тариф на воду и канализацию был повышен только однажды – в 2017 году?

– А почему Apă-Canal-Chişinău не обращался за пересмотром тарифа в период с 2018 по 2021 год? А потому что тогда бы НАРЭ пришлось снизить тариф на воду и канализацию в Кишинёве, – приходит к выводу местный избранник. – Значит, тогда доходы Apă-Canal-Chişinău были очень большими. И это их устраивало.

Ещё одна рейдерская атака?

Сессия вопросов-ответов с представителем НАРЭ длилась около часа. Потом в зале появился возмущённый мэр Кишинёва Ион Чебан, который вытеснил А. Мижу с трибуны и произнёс короткую эмоциональную речь.

– На днях НАРЭ в течение 13 минут утвердило новый тариф на электроэнергию, который в три раза выше, чем был год назад. На природный газ тариф в семь раз выше годичной давности из-за плохой, коррумпированной и некомпетентной власти, – говорил И. Чебан. – И вы здесь слушаете этого гражданина, рассказывающего о методологии, которую необходимо обсудить, и ещё о каких-то процессах? Тариф на воду и канализацию в Кишинёве – самый низкий в Республике Молдова. Ни в одном населённом пункте нашей страны, за исключением села Цынцэрены, которое также мы финансируем, нет такой цены на воду, как в столице – 9 леев. Есть населённые пункты в РМ, где эта услуга стоит 30–50 леев. В Яссах – 43 лея, в Клуже – 56 леев.

По мнению мэра, действующее правительство дало указание НАРЭ ни под каким предлогом не позволять повышать в Кишинёве тариф на воду и канализацию, чтобы потом обвинить – в случае возникновения серьёзных проблем – муниципальный совет и столичную администрацию.

– Центральная власть хочет обанкротить это муниципальное предприятие – стратегическое для Республики Молдова и Кишинёва. То, что произошло с аэропортом и Banca de Economii, теперь происходит с Apă-Canal Chișinău, – резюмировал Ион Чебан.

Вице-председатель фракции PAS в МСК Зинаида Попа осудила резкое поведение мэра.

– Что касается мнения о рейдерской атаке, ответ фракции PAS будет коротким: не всё, что привидится в кошмарном сне мэру, – реальность, – сказала З. Попа.

В итоге советники большинством голосов одобрили два проекта, предусматривающих передачу долга АСС по кредитам кишинёвской мэрии. Тариф на воду пока остался прежним. Но надолго ли?

Мнение Херцы

По воду – с вёдрами

– Сегодня многие поставщики воды оказались в сложной финансовой ситуации, в том числе и Apă-Canal-Chişinău. Тариф в Кишинёве – самый низкий по республике, на протяжении пяти лет он не был откорректирован ни на один бануц. Учитывая, что в последние годы цена на электроэнергию выросла примерно на 50% (цифра приведена до последнего повышения тарифа на электроэнергию до 4,77 леев. – Прим. автора), и она составляет значительную долю в общих расходах, что была скорректирована заработная плата работников, но всё больше предпочитается избегать сферы, которая обеспечивает функционирование системы водоснабжения и канализации.

Если не будет политической воли, чтобы найти решение по корректировке тарифа, существует риск, что мы дойдём до такой ситуации, когда будем носить воду вёдрами все вместе…

Методология может и должна быть пересмотрена. Сегодня сложно, у нас один кризис следует за другим, но нужно осознавать – существует риск создать ещё один кризис, когда у нас не будет воды в кранах. Несомненно, есть много проблем, связанных с неэффективным управлением, учётом и другие. Но необходимо найти выход из сложившейся ситуации.

Вероника Херца,

экс-директор АО Apă-Canal-Chişinău,

муниципальный советник от ЛП