БеспроСВЕТная жизнь

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О всё усугубляющейся социальной катастрофе в Молдове

Анастасия Погодина, info@aif.md

Жизнь молдавских граждан превращена в нескончаемый кошмар. Помимо того что в стране установлен бесконечный режим ЧП, еженедельно нам сообщают о новых повышениях тарифов, размеры которых напугали бы состоятельных жителей европейских стран, не то что бедных молдаван.

Вот вам ещё одно подорожание!

Как известно, с 1 октября НАРЭ повысило стоимость кубометра природного газа для бытовых потребителей почти до 30 леев. С этой же даты почти до 3 тыс. леев выросла стоимость одной гигакалории тепла для жителей муниципия Кишинёв, чьи жилища обогреваются посредством централизованной системы отопления. За 3 тыс. леев перевалил тариф на отопление для жителей Бельц и Комрата (3192 и 3342 лея соответственно).

По населённым пунктам катится волна подорожаний услуг водоснабжения и канализации. С 1 октября в Шолданештах тариф вырос до 30,48 лея за кубометр, в Каушанах бытовые потребители будут платить 27,67 лея за куб воды и канализации, небытовые – 49,55 лея.

После того как НАРЭ удовлетворило запрос центрального поставщика электроэнергии «Энергокома» и утвердило новую цену на поставляемую им электроэнергию в 4,33 лея/кВтч (без НДС), повышения тарифа потребовали компании Premier Energy и FEE Nord. Первая, обеспечивающая электроэнергией центр и юг страны, запросила повышения тарифа с 1 октября с 2,64 до 3,23 лея/кВтч, а вторая, снабжающая электричеством север Молдовы, – с 2,86 до 3,76 лея/кВтч.

Герой одного из фильмов говорит: «Те, кто работают в полиции, в цирке не смеются». Наивный, он не знает, что те, кто живут в Молдове, тоже в цирке не смеются.

Механический ответ

Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что требование поставщиков электроэнергии вполне оправдано, так как электричество производится на основе газа, поставляемого из РФ, а он значительно подорожал за последние полгода. Глава кабмина также сказала, что власти предусматривают малоимущим компенсацию счетов и за электричество, но при этом в очередной раз напомнила, что нужно экономить.

– Также может быть использован механизм для компенсации цен на электроэнергию, в случае если они превысят определённый предел, – заявила Н. Гаврилица. – В то же время мы должны задуматься об ограничении потребления (вся Европа сокращает его, чтобы справиться с растущими ценами), а также сделать потребление энергии более эффективным, чтобы быть менее зависимыми.

В свою очередь вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на вопрос журналистов о целесообразности повышения тарифа на электроэнергию ответил, что на такие вопросы должно отвечать НАРЭ, которое производит все расчёты, а правительство предоставит компенсации.

– В правительстве изначально понимают, что тариф и без того высок и любое повышение – это бремя для граждан. Именно поэтому мы готовим компенсационный механизм, чтобы помочь людям пережить эту зиму, – сказал А. Спыну.

Не до смеха

Читатели «АиФ в Молдове» обрывают редакционные телефоны, задавая один и тот же вопрос, на который сегодня нет ответа: «Как выжить с такими тарифами на услуги, покрыть которые даже на четверть не способны обещанные властями (и то не для всех) компенсации?»

Экс-башкан Гагаузии Михаил Формузал написал в соцсетях, что абсолютно не сомневается в том, что за четыре года правления нынешней власти цены на энергоресурсы в Молдове станут европейскими. «Что касается заработной платы, мы будем наравне с Африкой. Капитан энергетики Спыну рулит прямо на скалы. Компенсацию в одну бануцу он нам обеспечит», – возмущается М. Формузал.

Не менее печальные комментарии пишут и пользователи соцсетей: «Подорожание электроэнергии не заставило себя ждать. Причём аккурат к началу отопительного сезона – так, чтобы при оплате фактур мало никому не показалось. Короче, vremuri tot mai bune și mai bune… Герой одного из фильмов говорит: «Те, кто работают в полиции, в цирке не смеются». Наивный, он не знает, что те, кто живут в Молдове, тоже в цирке не смеются».