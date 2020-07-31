Беспрецедентный случай в Каушанах: женщину изнасиловали и избили двое подростков

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Двое подростков зашли к 35-летней женщине в гости. Вместе они употребляли спиртные напитки, после чего несовершеннолетние изнасиловали и избили хозяйку дома.

По данным полиции, инцидент произошёл 26 июля. Избитую женщину нашли в доме её сожителя. Потерпевшую доставили в больницу, передаёт protv.md.

Позже она рассказала правоохранителям, что к ней в гости зашли два подростка – 15 и 16 лет. Вместе они употребляли спиртные напитки, а затем вступили в интимную связь. После этого несовершеннолетние избили женщину.

Подростков задержали и поместили в изолятор на 30 дней. Примечательно, что один из подозреваемых фигурирует ещё в одном уголовном деле, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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