Беспошлинный лимит по международным посылкам в Молдове может снизиться до 150 евро

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Согласно поправкам к закону, от таможенных пошлин будут освобождены партии товаров и грузов, отправляемые непосредственно из иностранного государства грузополучателю в Республике Молдова, внутренняя стоимость которых не превышает 150 евро.

Кроме того, поправки предусматривают, что в личном багаже беспошлинно можно будет провозить товары общей стоимостью не более 300 евро на человека, при условии, что они ввозятся не в коммерческих целях, передает bani.md.

Поправки к Таможенному кодексу должны были вступить в силу с 1 января 2023 года, однако их отложили до лета, поскольку должен быть доработан окончательный вариант.

Стоит отметить, что на сегодняшний день беспошлинно в Молдову ввозятся посылки стоимостью до 200 евро.

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